Lo storico stabilimento IMF torna a vivere con l’innovazione di Foundry Technologies
L’ex sito industriale IMF torna a vivere grazie a Foundry Technologies Italy, che avvia la produzione di macchinari per fonderia e apre a nuove prospettive occupazionali, con un progetto che guarda anche al Perù
Riparte la vita industriale nello storico stabilimento ex IMF di Luino – che fu dell’imprenditore Gabriele Galante – grazie a Foundry Technologies Italy, realtà specializzata nell’assemblaggio di impianti e macchine per fonderia della società Foundry Technologies SRO della Repubblica Ceca, parte integrante del gruppo 3H.
Dal 1° al 10 settembre, l’azienda ha ospitato numerosi visitatori all’interno del sito produttivo, accogliendoli insieme al ceo Ciro Radice e ad alcuni collaboratori. Durante le visite, gli ospiti hanno potuto osservare da vicino le attività di assemblaggio in corso di diversi macchinari di ultima generazione, tra cui una linea fast loop, manipolatori di sformatura, manipolatori a catena, oltre a sistemi per il distaffaggio e la rigenerazione della sabbia e spara-anime.
L’8 settembre lo stabilimento è stato visitato dal sindaco di Luino, Enrico Bianchi, e dell’assessore Francesca Porfiri, che hanno potuto conoscere da vicino i progressi del progetto che Foundry Technologies Italy sta sviluppando per la realizzazione di una grande fonderia destinata al Perù. In questa occasione, l’ingegner Radice ha illustrato le diverse macchine che andranno a costituire il nuovo impianto, sottolineando l’importanza di aver riportato a Luino un know-how di altissimo contenuto tecnologico riconosciuto a livello internazionale.
Durante la giornata, anche il Gruppo Leccese, rappresentato da Antonello e Diego Leccese, ha presentato le aree di sua proprietà, anch’esse interessate da un progetto di sviluppo industriale, a conferma del rinnovato interesse per la valorizzazione produttiva dell’intera zona.
«Abbiamo ridato vita a un’area industriale che per anni è rimasta inattiva – ha dichiarato Ciro Radice – creando prospettive concrete di lavoro e occupazione sul territorio».
