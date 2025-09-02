Lomazzo Beer Fest, secondo round: quattro serate di musica, birra e street food

All’Area Feste di via Cavour dal 4 al 7 settembre musica dal vivo, gastronomia di qualità e un’ampia selezione di birre artigianali e internazionali, con ingresso sempre gratuito

Secondo fine settimana di festa a Lomazzo con il Festival della Birra, che torna all’Area Feste di via Cavour dal 4 al 7 settembre. Quattro serate tra musica dal vivo, gastronomia di qualità e un’ampia selezione di birre artigianali e internazionali, con ingresso sempre gratuito.

Durante tutte le giornate della manifestazione, dalle 18 alle 24, sarà possibile degustare ottime birre accompagnate dai piatti proposti dai migliori street chef nazionali e internazionali. Sarà allestita un’area tavoli anche al coperto, mentre i più piccoli troveranno spazio dedicato con scivoli gonfiabili e attrazioni.

Giovedì 4 settembre

Il festival prende il via con il concerto dei Duemilas Club, che a partire dalle 21.30 proporranno un viaggio nei tormentoni degli anni Duemila, reinterpretati in chiave rock. Una serata pensata per chi ama rivivere le hit che hanno segnato quell’epoca, in una versione energica e coinvolgente.

Venerdì 5 settembre

La seconda serata vedrà protagonista il duo Sismica, capace di far ballare il pubblico con le migliori hit latine mondiali. Un appuntamento a ritmo di salsa, reggaeton e sonorità internazionali che promette di trasformare l’Area Feste in una grande pista da ballo.

Sabato 6 settembre

Sabato sarà il turno della tribute band Luca Carrus & Bamboline Barracuda, che porterà sul palco l’energia e le canzoni più amate di Luciano Ligabue. Uno spettacolo che ripercorrerà i grandi successi del rocker di Correggio, in una serata pensata per i fan della musica italiana.

Domenica 7 settembre

La chiusura del festival, domenica sera, sarà affidata al gruppo 80 Voglia di 90 & 2000, che dalle 21.30 condurrà il pubblico in un viaggio musicale tra le hit degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Un mix di generi e stili che farà cantare e ballare fino all’ultimo momento di festa.