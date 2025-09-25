Lombardia: 300.000 euro per il commercio equo e solidale. Dell’Erba: “Al centro imprese e solidarietà”
La consigliera regionale di Fratelli d'Italia, relatrice del programma: "Siamo soddisfatti del lavoro svolto dalla Giunta che ha approvato un programma concreto a sostegno del commercio equo e solidale"
La IV Commissione Attività Produttive della Regione Lombardia, presieduta da Marcello Ventura, ha approvato il “Programma delle iniziative per il commercio equo e solidale da realizzare nel biennio 2025-2026”. Il programma, che ha ricevuto un parere favorevole, prevede una dotazione finanziaria di 300.000 euro, divisi equamente tra il 2025 e il 2026.
La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba, relatrice del programma, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro della Giunta della Regione Lombardia. «Siamo soddisfatti del lavoro svolto dalla Giunta della Regione Lombardia, che ha approvato un programma concreto a sostegno del commercio equo e solidale, in linea con gli obiettivi della legge regionale del 2015. Questo programma, con una dotazione finanziaria complessiva di 300.000 euro, di cui 150.000 per l’anno 2025 e 150.000 per il 2026, rappresenta un passo importante per sostenere un settore che promuove valori fondamentali come l’etica, la sostenibilità e la solidarietà».
Continua Dell’Erba: «Abbiamo analizzato attentamente la proposta, che prevede iniziative trasversali e un bando per progetti specifici. In particolare, il bando finanzierà progetti volti a innovare le modalità di vendita, migliorare la divulgazione sui temi del commercio equo e solidale e sostenere attività che valorizzano i prodotti locali e dei Paesi in via di sviluppo. È fondamentale che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente per dare un impulso reale alle organizzazioni che operano sul territorio lombardo».
