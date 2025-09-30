Lorenzo Vigo (Forza Italia): “Con il Comitato delle Regioni del PPE a Badalona per parlare di Housing Sociale”

“La casa rappresenta il fondamento di ogni progetto di vita. Senza un alloggio dignitoso, i giovani non possono pianificare il proprio futuro, formare una famiglia o contribuire in maniera significativa allo sviluppo delle comunità. Creare condizioni che permettano loro di rimanere nei territori di origine, sviluppare il proprio potenziale e rafforzare il tessuto sociale locale è quindi fondamentale, senza costringerli a emigrare per mancanza di opportunità”.

Lorenzo Vigo è consigliere comunale di Cassano Valcuvia e rappresentante del programma Young Elected Politicians (YEP) del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. Lo YEP riunisce giovani amministratori locali e regionali sotto i 35 anni provenienti da tutti gli Stati membri, offrendo opportunità di formazione, scambio di buone pratiche e collaborazione diretta con le istituzioni UE.

Il Comitato delle Regioni (CoR) è l’assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell’Unione Europea e porta la voce dei territori nel processo legislativo, assicurando che le decisioni di Bruxelles tengano conto delle esigenze locali. Vigo ha partecipato all’evento organizzato dal gruppo PPE del Comitato delle Regioni a Badalona, dedicato al tema dell’housing sociale.

“Questi due giorni hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e costruzione di reti tra giovani amministratori locali provenienti da tutta Europa. La capacità dell’Unione Europea di offrire agli amministratori locali spazi di cooperazione è cruciale. Promuovere una collaborazione sempre più stretta tra enti locali e istituzioni europee è fondamentale, perché molti problemi non possono essere risolti esclusivamente a livello locale e richiedono una visione e un coordinamento europeo. Incontri come questo permettono di crescere, discutere, condividere esperienze e individuare soluzioni concrete per migliorare le politiche europee, ma soprattutto quelle che incidono direttamente sulle comunità locali”.