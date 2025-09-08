Malpensa accoglie le campionesse del mondo: festa per le azzurre del volley
Dopo il trionfo mondiale nelle Filippine, la Nazionale femminile è rientrata in Italia ed è stata accolta da cori, applausi e tricolori tra appassionati, giovani pallavoliste, dirigenti di società locali e semplici cittadini
Un boato di applausi, bandiere tricolori e cori da stadio hanno accolto oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 14.30, l’arrivo all’aeroporto di Malpensa della Nazionale femminile italiana di pallavolo, fresca campionessa del mondo.
Le atlete azzurre, guidate dal commissario tecnico Julio Velasco, sono sbarcate dal volo proveniente da Manila tra gli abbracci dei familiari, i flash dei fotografi e la commozione dei tanti tifosi presenti, alcuni dei quali arrivati ore prima per assicurarsi un posto in prima fila.
Accoglienza da star
La folla che ha gremito il terminal era composta da più di duecento persone tra appassionati, giovani pallavoliste (tante le squadre di giovanissime anche da Gallarate e Abbiategrasso), dirigenti di società locali e semplici cittadini desiderosi di tributare un omaggio alle protagoniste di un’impresa storica: la conquista del secondo titolo mondiale, arrivato con la vittoria in finale sulla Turchia per 3-2.
Ora l’incontro al Quirinale
Dopo l’abbraccio popolare, per la squadra è ora attesa a Roma, dove nei prossimi giorni sarà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha già manifestato l’intenzione di rendere omaggio al gruppo per il prestigioso traguardo raggiunto, a coronamento di un ciclo straordinario.
«La cosa più positiva di questa squadra è quella che riesce a mantenere la sua umiltà, le nostre giocatrici sanno di essere molto forti ma non smettono mai di cercare di migliorarsi», ha dichiarato la capitana Anna Danesi.
