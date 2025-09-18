Milano Serravalle e Tangenziali: avviso di sciopero il 22 settembre
Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. informa che per l’intera giornata di lunedì 22 settembre 2025 è previsto uno sciopero che potrà coinvolgere anche il personale adibito ai servizi essenziali (Operatori del Centro Radio Informativo e Ausiliari della Viabilità).
La Società precisa che potranno verificarsi alcuni disagi alla circolazione stradale, nonché ossibili ritardi nelle procedure di autorizzazione al transito dei Trasporti Eccezionali.
Saranno comunque garantiti i consueti servizi di sicurezza e di assistenza ai viaggiatori sull’intera tratta di competenza.
