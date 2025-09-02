Musica, cibo e birra: Venegono Inferiore si scalda con la September Fest Revolution

Da giovedì 4 a domenica 7 settembre nell’area feste in piazza Mercato quattro giorni di musica, cucina e divertimento che animeranno il paese con spettacoli, concerti e tante proposte pensate per tutte le età

Torna a Venegono Inferiore l’attesa September Fest Revolution, in programma da giovedì 4 a domenica 7 settembre nell’area feste in piazza Mercato. Quattro giorni di musica, cucina e divertimento che animeranno il paese con spettacoli, concerti e tante proposte pensate per tutte le età.

La festa si svolgerà sotto il grande tendone, con spettacoli ogni sera a partire dalle 20. I visitatori potranno scegliere se vivere l’energia del palco o godersi la tranquillità dei tavoli allestiti anche nel parco. Non mancheranno le giostre e i gonfiabili per i più piccoli.

Una delle novità di quest’anno riguarda la gestione della cucina, aperta tutte le sere e anche a pranzo nella giornata di domenica. Per evitare lunghe attese, è stato introdotto un sistema pratico: dopo aver effettuato l’ordine in cassa, i visitatori riceveranno un “trillino” che li avviserà quando il vassoio sarà pronto, permettendo così di sedersi e rilassarsi nell’attesa.

Giovedì 4 settembre

L’apertura del festival sarà affidata alla band The Funky Machine, che dalle 22 proporrà un repertorio all’insegna dei balli western e di un sound trascinante, perfetto per inaugurare la quattro giorni di festa. Prima, dalle 20, ci si potrà divertire con i balli western in compagnia di Chaltrones Original Country.

Venerdì 5 settembre

La seconda serata vedrà sul palco la Jovaband, seguita dal dj set di Dos e Pisa. Un mix di musica dal vivo ed elettronica, energia e ritmo fino a tarda sera.

Sabato 6 settembre

Sabato nel pomeriggio dalle 15,30 sarà possibile provare gratuitamente i corsi fitness curati dalla Pro loco di Venegono Inferiore, sarà il turno di The McChicken Show, che porteranno il pubblico in un viaggio tra ironia e musica con il loro stile unico. La serata sarà preceduta da un’esibizione della Tirol Band.

Domenica 7 settembre

La domenica conclusiva del September Fest sarà interamente dedicata al divertimento per tutte le età. Si parte nel pomeriggio con bolle di sapone, giocoleria, palloncini e truccabimbi, seguiti alle 16.00 dall’esibizione di calisthenics curata dalla Palestra Quinto Elemento. Alle 17.30 spazio allo spettacolo dei Truzzi Volanti, che precederà l’aperitivo con musica previsto alle 18.30. La serata entrerà poi nel vivo con il concerto del rapper varesino ThisGelo alle 21.00 e con la chiusura in grande stile alle 22.00 grazie all’atteso live dei Gem Boy.

Oltre alla musica e agli spettacoli, durante il fine settimana non mancheranno i momenti dedicati all’aperitivo, organizzato in collaborazione con il Murnée Bistrot, previsto nelle serate di venerdì e sabato a partire dalle 18.30.