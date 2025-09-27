Musica, laboratori e spettacoli: al Parco Alto Milanese è tempo di “Festa d’Autunno”

Il Parco Alto Milanese si prepara a celebrare l’arrivo della nuova stagione con la tradizionale Festa d’Autunno, in programma domenica 5 ottobre 2025 presso la Zona Baitina. Un evento dedicato a grandi e piccoli, all’insegna della creatività, del divertimento e della musica popolare, per vivere insieme i colori e l’atmosfera unica dell’autunno. L’ingresso a tutte le attività è libero.

Il programma della giornata:

– Ore 15.00 – Laboratorio creativo “I colori dell’autunno”. Attività manuale e creativa per bambini e famiglie, a cura di Fior di Feste.

– Ore 16.00 – Spettacolo teatrale “I Musicanti di Brema”. Con gli attori Cristina Combi e Alessandro Tomassoni, una rivisitazione della celebre favola dei fratelli Grimm.

– Ore 17.00 – Concerto di musica popolare milanese Live music con il gruppo I Fatti Così, che porterà in scena le sonorità e la tradizione musicale del nostro territorio.

La Festa d’Autunno rappresenta un’occasione per riscoprire la bellezza del parco, condividere momenti di convivialità e partecipare ad attività culturali e ricreative pensate per tutta la comunità.