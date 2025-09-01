“Negli occhi di Balda la felicità di una nuova vita dopo il canile lager”

Ci sono immagini che raccontano molto più di ciò che mostrano. Come la storia di Balda, cagnolina di quindici anni, strappata a un “canile lager” diventata parte della vita di Emanuele.

Così ci scrive il nostro lettore, da Brunello:

Questa foto che sembra banale a molti ma che in realtà rappresenta la felicità di una cagnolina che arrivata alla veneranda età di 15 anni esprime con la dolcezza dei suoi occhi ed un sorriso dolcissimo tutto l’amore che per tutti questi anni ha saputo regalarci!

Si chiama “BALDA” ed è stata salvata da un canile lager in Romania.

È entrata nella nostra vita e da quel momento è stato amore!