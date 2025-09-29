Pellicini: “Acquaroli asfalta il campo largo”
Il deputato luinese commenta il voto nelle Marche: «La vittoria del centrodestra è anche un segnale politico nazionale»
«La grande vittoria nelle Marche è certamente merito del buon Governo del presidente Acquaroli e della sua squadra» così commenta Andrea Pellicini (FdI) a pochi minuti dalla rielezione del governatore marchigiano.
Per il deputato, il voto non si esaurisce sul piano locale: «Questa netta affermazione del centrodestra ha però un valore politico nazionale perché dimostra come i cittadini elettori non abbiano alcuna fiducia nel cosiddetto “campo largo”, costituito da forze politiche del tutto eterogenee, unite soltanto da obiettivi puramente elettorali e di potere. L’esperimento di cercare di tenere insieme l’impossibile e’ già fallito in partenza.».
