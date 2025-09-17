Pienone a Giubiano per la serata su sport e salute

Una palestra parrocchiale trasformata in un’arena gremita di persone, dieci ospiti sul palco e due campioni collegati in video: è questo lo scenario che mercoledì 17 settembre si è presentato all’oratorio di Giubiano, in via Malta a Varese. L’occasione era la tavola rotonda “Sport, educazione e salute”, che ha visto sportivi, medici e professionisti confrontarsi davanti a un pubblico numeroso e partecipe, come evento nell’ambito della festa parrocchiale ora in corso.

A moderare la serata, i giornalisti Matteo Inzaghi, direttore di Rete55, e Roberto Bof, che hanno guidato con ritmo e leggerezza gli interventi.

Sul palco, un parterre eterogeneo: dall’ex playmaker e oggi team manager della Pallacanestro Varese Massimo Ferraiuolo, fino al presidente del Rugby Varese Giovanni Barbieri e il cestista in carrozzina Alessandro Pedron.

In videocollegamento, c’erano il capitano della nazionale di hockey Thomas Larkin (in collegamento dalla Germania), e l’indimenticato bomber del Varese Neto Pereira (in collegamento dalla Grecia)

Insieme agli sportivi, sul palco c’erano il medico sportivo Giulio Clerici, la nutrizionista Giorgia Carabelli, la diabetologa Cristina Romano, il cardiologo Giuseppe Calveri e la mental coach Annalisa Battaini: da tutti é arrivato il consiglio di praticare lo sport con regolarità ma anche con criterio. Un mix sorprendente di discipline e sensibilità che, come hanno dimostrato gli interventi, trovano nello sport un linguaggio comune: educazione, inclusione, salute e passione.

Tra ricordi di campo, aneddoti di spogliatoio, esperienze professionali e consigli pratici, è emersa una fotografia vivace di come lo sport possa incidere nella vita delle persone, ben oltre i risultati agonistici.

L’oratorio, con il suo clima comunitario, ha reso l’incontro ancora più speciale: una cornice semplice e accogliente, capace di trasformarsi per una sera in un palcoscenico di storie, emozioni e riflessioni.