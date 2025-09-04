Varese News

Pietro Riganti sul podio della Rookies Cup di Castiglione del Lago

Il più giovane dei due fratelli è terzo nell'unica manche disputata in classe 85. Edoardo sesto nella seconda prova della 125

motocross pietro riganti

Rientro dalle festività impegnativo per Edoardo e Pietro Riganti, i due fratelli specialisti del motocross cresciuti nel vivaio del Manettateam di Martino Bianchi e alfieri del Motoclub Gorlese.

Domenica scorsa – 31 agosto – i fratelli Riganti hanno gareggiato nella Rookies Cup di Castiglione del Lago in provincia di Perugia, appuntamento nel quale erano presenti tutti i più forti piloti italiani delle classi 85 e 125. A brillare è stato soprattutto Pietro che ha colto un ottimo terzo posto assoluto nell’unica manche disputata dalla classe 85 per le cattive condizioni atmosferice del sabato. Pietro, il più giovane tra i premiati sul podio, dopo aver conquistato la holeshot con una partenza fulminea ha condotto una manche priva di errori su un tracciato particolarmente impegnativo.

Il fratello maggiore Edoardo, ha faticato maggiormente complice anche la sfortuna che nella prima manche per un inconveniente tecnico lo ha privato della quinta posizione. Nella seconda frazione Edo Riganti ha conquistato il sesto posto confermandosi ancora una volta tra i migliori giovani italiani nella classe 125.
Il prossimo appuntamento per i ragazzi del Manetta Team è già fissato per il prossimo week end con una prova finale di Campionato Italiano in programma sul tracciato di Fermo in provincia di Ancona.

Pubblicato il 04 Settembre 2025
