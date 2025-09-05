Mercoledì 10 settembre alle ore 21 Materia Spazio Libero si prepara ad ospitare un appuntamento dedicato a uno dei temi più affascinanti e complessi della scienza contemporanea: la fisica quantistica e il quantum computing. Protagonista della serata sarà Giuseppe Prettico, fisico e divulgatore, che guiderà il pubblico in un viaggio tra concetti e paradossi solo in apparenza fantascientifici, ma ormai al centro di una rivoluzione tecnologica già in corso.

L’incontro, dal titolo “Quantum Computing: la rivoluzione parte da un paradosso”, offrirà una narrazione chiara e coinvolgente per comprendere le basi del calcolo quantistico, dalle sovrapposizioni all’entanglement, dal celebre paradosso EPR ai qubit, passando per la crittografia quantistica e la quantum supremacy. Un percorso che mostrerà come fenomeni apparentemente astratti stiano oggi ponendo le fondamenta di strumenti capaci di superare le prestazioni dei supercomputer tradizionali.

Giuseppe Prettico ha conseguito un dottorato in Quantum Information presso l’ICFO di Barcellona, ha lavorato per nove anni come ricercatore presso il Joint Research Centre di Ispra e attualmente si occupa di cyber security in Elmec Informatica. La sua esperienza accademica e professionale gli consente di offrire un punto di vista privilegiato sul futuro dell’informatica e sull’impatto che il quantum computing avrà nei prossimi anni.

