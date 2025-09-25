Riaperta la strada tra Como e Blevio: lavoro a tempo record dei Genieri di Samarate
Nel paese del Comasco il gruppo specializzato è intervenuto con un ponte scomponibile tipo Bailey per rimuovere, in tempi rapidissimi, l'interruzione stradale dopo il nubifragio
Si è concluso quando era già buio il lavoro di ripristino del tratto della SP38 che collega Como a Blevio, interrotto a causa del crollo di un ponte.
La riapertura immediata del tratto è stata garantita dal gruppo Genieri Lombardia, il nucleo specializzato di base a Samarate, vicino a Malpensa, che è intervenuto posando uno dei suoi ponto tipo Bailey di derivazione militare..
«Abbiamo finito questa sera alle 20, con la riapertura immediata del tratto della SP38» spiegano i volontari del gruppo capitanato oggi da Iuri Valter De Tomasi. Che hanno operato davvero in tempi record, in un contesto difficile: «Questa mattina abbiamo iniziato abbastanza tardi perché i responsabili della Provincia non volevano creare difficoltà a chi doveva andare al lavoro e a scuola, cercando di limitare al minimo i disagi per la comunità».
Il crollo del ponte, che aveva provocato una significativa interruzione della viabilità, ha creato gravi disagi, soprattutto per chi utilizza quotidianamente la strada per raggiungere il posto di lavoro o la scuola. I lavori di ripristino sono stati possibili grazie all’impegno e alla disponibilità dei volontari e dei tecnici, che hanno lavorato in coordinamento con le autorità locali per garantire una rapida e sicura riapertura.
Il nubifragio dei giorni scorsi a Blevio ha fatto danni per 1,5 milioni di euro: sulla zona sono caduti 170 millimetri di pioggia, innescando diverse frane e colate di fango, travolgendo auto e persone (per fortuna senza vittime) e interrompendo in più punti la provinciale di accesso.
Il danno più rilevante era appunto il crollo del ponte, ripristinato dai Genieri di Samarate, unico gruppo in Italia dotato di ponti Bailey, nato da una intuizione di Gualtiero De Tomasi, ex Genio Pontieri, premiato nei giorni scorsi con il premio Zamberletti come più anziano volontario di Protezione Civile in Italia.
L’uomo che costruisce ponti: Gualtiero De Tomasi è il più longevo volontario di Protezione Civile in Lombardia
