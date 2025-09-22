L’uomo che costruisce ponti: Gualtiero De Tomasi è il più longevo volontario di Protezione Civile in Lombardia
Fa ponti dal 1953, da quando - sottotenente di leva - è stato mandato su in Val Trebbia a togliere dall'isolamento un paesino. Tornato a casa, ha fondato il gruppo specializzato dei Genieri di Samarate
Gualtiero de Tomasi è il più longevo volontario di Protezione Civile di Lombardia, con i suoi 94 anni e 73 di attività al servizio del prossimo: animatore dei “Genieri di Lombardia” (gruppo specializzato nella posa di ponti Bailey) è stato premiato a Palazzo Lombardia dall’ assessore alla Protezione Civile Romano La Russa, con a fianco il colonnello Valerio Vivaldi del comando dell’ Aeronautica militare e Marcella Battaglia della direzione regionale dei Vigili del Fuoco.
Un riconoscimento inatteso, nonostante la lunga carriera di De Tomasi. Sottotenente del Genio Pontieri, fa ponti dal 1953, da quando – giovane ufficiale di leva – è stato mandato su in Val Trebbia a montare 230 metri di ponte. La comunità della valle piacentina lo ricorda ancora, quell’anno, e due anni fa lo ha celebrato in ricordo di quando ruppe l’isolamento del paese.
Tornato a casa dal servizio di leva, la passione per collegare due sponde l’ha conquistato.
Dopo tentativi ed esperienze con l’Unuci (gli ufficiali in congedo) e l’Anget, l’associazione nazionale dei genieri, ottenuto il “brevetto” prefettizio di volontario di Protezione Civile, nel 1988 ha messo insieme il gruppo di volontari Genieri Lombardia, guidato oggi dal figlio Iuri De Tomasi e specializzato nella posa di ponti scomponibili tipo “Bailey”, un gigantesco Meccano che consente di allestire ponti d’emergenza e sostitutivi.
Così nel tempo i Genieri hanno operato in giro per l’Italia, dalla Romagna alla Toscana, dalla Valtellina ai monti dell’Ossola. Senza dimenticare ovviamente il Varesotto a seguito di calamità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.