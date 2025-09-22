L’uomo che costruisce ponti: Gualtiero De Tomasi è il più longevo volontario di Protezione Civile in Lombardia

Gualtiero de Tomasi è il più longevo volontario di Protezione Civile di Lombardia, con i suoi 94 anni e 73 di attività al servizio del prossimo: animatore dei “Genieri di Lombardia” (gruppo specializzato nella posa di ponti Bailey) è stato premiato a Palazzo Lombardia dall’ assessore alla Protezione Civile Romano La Russa, con a fianco il colonnello Valerio Vivaldi del comando dell’ Aeronautica militare e Marcella Battaglia della direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

Un riconoscimento inatteso, nonostante la lunga carriera di De Tomasi. Sottotenente del Genio Pontieri, fa ponti dal 1953, da quando – giovane ufficiale di leva – è stato mandato su in Val Trebbia a montare 230 metri di ponte. La comunità della valle piacentina lo ricorda ancora, quell’anno, e due anni fa lo ha celebrato in ricordo di quando ruppe l’isolamento del paese.

Tornato a casa dal servizio di leva, la passione per collegare due sponde l’ha conquistato.

Dopo tentativi ed esperienze con l’Unuci (gli ufficiali in congedo) e l’Anget, l’associazione nazionale dei genieri, ottenuto il “brevetto” prefettizio di volontario di Protezione Civile, nel 1988 ha messo insieme il gruppo di volontari Genieri Lombardia, guidato oggi dal figlio Iuri De Tomasi e specializzato nella posa di ponti scomponibili tipo “Bailey”, un gigantesco Meccano che consente di allestire ponti d’emergenza e sostitutivi.

Così nel tempo i Genieri hanno operato in giro per l’Italia, dalla Romagna alla Toscana, dalla Valtellina ai monti dell’Ossola. Senza dimenticare ovviamente il Varesotto a seguito di calamità.