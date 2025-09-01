Ritrovata l’auto nel Po a Cremona: all’interno il corpo di una persona

È stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° settembre, il veicolo inabissatosi sabato scorso nel fiume Po a Cremona. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo regionale Lombardia hanno riportato a galla l’auto, in via Lungo Po Europa, confermando il ritrovamento di un corpo al suo interno.

Operazioni rese difficili dalla piena del fiume

Il recupero del veicolo è stato particolarmente complicato a causa dell’elevata portata idrica del fiume e delle condizioni del fondale, che hanno richiesto un intervento tecnico delicato.

«Le operazioni sono state rese complesse dalla forte corrente e dalla visibilità ridotta» – spiegano i Vigili del Fuoco della Lombardia – «ma grazie alla sinergia tra le squadre da terra e i sommozzatori è stato possibile concludere l’intervento».

Coordinamento tra squadre di terra e specialisti in acqua

Alla manovra hanno partecipato le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, supportate in acqua dagli specialisti del soccorso acquatico.

La salma, recuperata all’interno dell’auto, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per i necessari accertamenti che serviranno a chiarire l’identità della vittima e le circostanze dell’accaduto.