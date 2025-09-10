Sfide, strategia e divertimento: 48 appassionati all’Open di Risiko di Tradate
Dal Folk Pub di Tradate partono dadi e risate: una giornata di gioco e competizione per gli appassionati di Risiko
Tradate, per un giorno, è diventata la capitale del Risiko. Domenica, infatti, il Risiko Club I Galli ha ospitato l’Open, un appuntamento che ha richiamato appassionati da tutta Italia. Non solo giocatori locali, ma anche partecipanti provenienti da club storici di Gerenzano, Monza, Milano, Genova, Torino, Vercelli e persino Modena, insieme a un folto gruppo di amatori che hanno voluto vivere l’esperienza di una vera competizione. Ben 48 appassionati.
L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: partite combattute fino all’ultimo tiro di dado, sorrisi, amicizia e tanta passione. Il Folk Pub di Tradate ha fatto da cornice ideale, offrendo non solo lo spazio per le sfide, ma anche un ricco menù che ha accompagnato i giocatori durante la giornata.
La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei primi otto classificati: sul palco sono saliti i migliori, che hanno ricevuto trofei e omaggi, ma l’applauso più grande è stato per tutti i partecipanti, protagonisti di una giornata all’insegna del divertimento.
Il club tradatese non intende fermarsi qui. L’appuntamento è già fissato: ogni lunedì sera, al Folk Pub, “ I Galli” danno vita a serate di gioco aperte a chiunque voglia mettersi alla prova, tra strategie, sfide serrate e tanto entusiasmo.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Folk Pub, che da sempre ospita le attività del club, e ai club “Aironi” di Gerenzano e “Monzamici”, che con il loro costante supporto contribuiscono alla crescita della comunità di Risiko della zona.
