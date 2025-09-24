Soccorritori in via Pomini a Castellanza per un incidente: soccorsa una 26enne
A portare le prime cure un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e l'automedica
Una donna di 26 anni è stata soccorsa la sera di mercoledì 24 settembre a Castellanza perché rimasta coinvolta in un incidente. Uno scontro tra un’auto una bici accaduto in via Pomini alle 22.12.
A portare le prime cure un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e l’automedica. La donna è stata poi portata in pronto soccorso in codice giallo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.