Soccorritori in via Pomini a Castellanza per un incidente: soccorsa una 26enne

A portare le prime cure un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e l'automedica

Una donna di 26 anni è stata soccorsa la sera di mercoledì 24 settembre a Castellanza perché rimasta coinvolta in un incidente. Uno scontro tra un’auto una bici accaduto in via Pomini alle 22.12.

A portare le prime cure un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e l’automedica. La donna è stata poi portata in pronto soccorso in codice giallo.

Pubblicato il 24 Settembre 2025
