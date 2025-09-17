Varese News

Spericolati in moto nella galleria del San Gottardo: 46 sorpassi vietati in pochi minuti

Si tratta di un cittadino britannico e di uno italiano, entrambi residenti all’estero: la loro corsa è finita poco dopo l’uscita dal tunnel grazie a una segnalazione. Denunciati per pirateria stradale, sequestrate le moto

Sono stati intercettati e fermati nel Canton Uri i due motociclisti che lunedì 15 settembre hanno compiuto numerosi sorpassi vietati all’interno della galleria autostradale del San Gottardo. Le telecamere hanno documentato 46 manovre pericolose in meno di mezz’ora.

Fermati dopo la segnalazione alla Centrale comune d’allarme

Poco dopo le 13.30, alla Centrale comune d’allarme (CECAL) sono arrivate diverse segnalazioni: due moto stavano sfrecciando all’interno del tunnel in direzione nord, superando altri veicoli nonostante il divieto di sorpasso in vigore per motivi di sicurezza.

I due motociclisti — un 30enne cittadino britannico residente nel Regno Unito e un 25enne italiano residente in Francia — sono stati fermati dalla Polizia cantonale urana poco dopo l’uscita dal tunnel.

46 sorpassi in galleria: sequestrate le moto

Le verifiche tramite le videocamere installate lungo il tracciato hanno confermato le gravi infrazioni: i due centauri hanno effettuato ben 46 sorpassi all’interno della galleria, tre ai danni di mezzi pesanti e 43 a veicoli leggeri, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Ai due motociclisti è stato contestato il reato di «pirateria stradale» per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Il Ministero pubblico ha disposto il divieto di circolazione su tutto il territorio svizzero e ha ordinato il sequestro dei due motoveicoli.

Pubblicato il 17 Settembre 2025
