Surroga e bilancio in consiglio comunale a Castronno: 200mila euro per il cimitero
Nella seduta di lunedì 29 settembre approvati il bilancio consolidato e la variazione: la maggioranza vota a favore, minoranza astenuta
Il consiglio comunale di Castronno si è riunito lunedì 29 settembre con un ordine del giorno che ha previsto in apertura la surroga di un consigliere. Al posto del dimissionario Moreno Lanaro che ha lasciato il suo incarico per motivi personali, è subentrata in aula la consigliera Giulia Ferrari (nella foto).
A seguire è stato approvato il bilancio consolidato, con i voti favorevoli della maggioranza e tre astensioni da parte della minoranza. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.
Il consiglio ha quindi dato via libera anche alla variazione di bilancio, che ha confermato la stessa dinamica di voto: maggioranza favorevole e minoranza astenuta. Tra gli interventi finanziati figurano 200mila euro per il cimitero, 50mila euro per manutenzioni, 25mila euro per i pannelli luminosi e 50mila euro per la variante del Pgt.
