Torna la mostra “Sotto il cielo di Gaza”: a Casorate Sempione la seconda esposizione delle fotografie di Omar Al Qatta

Dopo il successo della prima esposizione a Venegono Superiore, la mostra fotografica “Sotto il cielo di Gaza” prosegue il suo cammino e approda a Casorate Sempione, presso Palazzo Cattoretti (Piazza Mazzini), dal 19 al 28 settembre 2025.

Un’occasione preziosa per immergersi nella quotidianità stravolta della Striscia di Gaza attraverso lo sguardo potente e intimo del fotografo palestinese Omar Al Qatta, che, con i suoi scatti, racconta l’umanità, il dolore e la resistenza di una popolazione allo stremo e costretta a vivere sotto assedio.

La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

16:00 – 19:00 tutti i giorni

10:00 – 12:00 nei giorni 20, 21, 27 e 28 settembre

INAUGURAZIONE – Venerdì 19 settembre alle ore 18:30

La serata inaugurale vedrà la partecipazione di relatori d’eccezione:

Laura Silvia Battaglia , giornalista e reporter di guerra, voce di Radio 3 Rai

, giornalista e reporter di guerra, voce di Radio 3 Rai Chantal Antonizzi , rappresentante di Amnesty International Lombardia

, rappresentante di Amnesty International Lombardia Roberto Andervill, referente di IPSIA Varese

A seguire, rinfresco offerto dal Circolo ACLI di Casorate Sempione.

“Sotto il cielo di Gaza” è organizzata dal Circolo ACLI di Casorate Sempione, Amnesty International Italia e IPSIA Varese, con il patrocinio del Comune di Casorate Sempione.

Importante anche il contributo delle realtà del territorio che hanno aderito all’iniziativa: Caritas Parrocchiale di Casorate Sempione, Il Girasole ODV, Circolo Familiare La Ratera, Centro Ricreativo La Riviscera e Pro Loco Casorate Sempione.