Urtata da un’auto sulla strada nel bosco, muore a Tradate una donna di 79 anni
La donna stava camminando sulla strada che da Tradate porta a Castelnuovo Bozzente quando è stata urtata da un'auto condotta da una 31enne
Brutto incidente stradale ieri nella serata di ieri a Tradate, sulla strada che attraversando il bosco porta a Castelnuovo Bozzente.
Poco dopo le 19,30 una donna di 79 anni che stava camminando in un tratto privo di illuminazione è stata urtata da un’auto condotta da una donna di 31 anni ed è caduta a terra. La donna alla guida dell’auto ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’auto medica e l’elisoccorso, oltre a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Saronno.
La donna, in gravi condizioni, è stata portata all’ospedale di Tradate, dove è deceduta poco dopo il ricovero. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri sulla dinamica dell’incidente e sulle ragioni per cui la 79enne si era allontanata dalla propria abitazione, poco distante dal luogo in cui è accaduto l’incidente.
