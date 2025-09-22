Valichi montani, Romana Dell’Erba: “Un atto di chiarezza e tutela dei cacciatori varesini”
La VIII Commissione Agricoltura ha approvato la PDA 27, che cartografa i valichi montani e ne definisce le limitazioni in base al contesto ambientale applicando le norme di tutela già previste per ZRC, ZPS o aree protette
La VIII Commissione Agricoltura ha approvato la PDA 27, adeguando la legge regionale 26/93 al nuovo quadro nazionale introdotto dalla legge Montagna.
A raccontarlo con soddisfazione, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba: “Con questo provvedimento garantiamo ai cacciatori varesini regole chiare e coerenti con la legge nazionale. È un risultato importante, che tutela sia la passione venatoria sia la fauna dei nostri territori”.
La PDA 27 cartografa i valichi montani e ne definisce le limitazioni in base al contesto ambientale, applicando le norme di tutela già previste per ZRC, ZPS o aree protette; negli altri casi valgono le disposizioni regionali e nazionali e le prescrizioni del calendario venatorio.
“Ringrazio l’assessore Beduschi – conclude Dell’Erba – per il lavoro portato avanti insieme al Governo e al Consiglio regionale. Fratelli d’Italia conferma attenzione concreta verso le comunità di montagna e le tradizioni radicate nel nostro territorio”.
