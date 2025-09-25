Cadrezzate con Osmate
Weekend di festa a Osmate con la Zuccagnata: tra cucina tradizionale e musica live
Sabato 4 ottobre cena e musica dal vivo con i Monkey Scream. Domenica 5 ottobre appuntamento con la consegna delle borse di studio e la tradizionale castagnata
Il primo fine settimana di ottobre porta in paese il profumo dell’autunno. Sabato 4 e domenica 5 ottobre la Pro Loco di Osmate, con il patrocinio del Comune di Cadrezzate con Osmate, organizza la Zuccagnata: due giorni dedicati al gusto della tradizione e alla gioia dello stare insieme.
Sabato 4 ottobre cucina e musica dal vivo
La manifestazione comincia sabato sera dalle 19:00 con l’apertura dello stand gastronomico.
La festa continua con lo spettacolo live dei Monkey Scream, che portano sul palco di Osmate la loro energia, trascinando i partecipanti in una serata tutta di divertimento.
Domenica 5 ottobre: castagnata e borse di studio
Domenica si riprende alle 11:00 con la consegna delle borse di studio agli studenti del territorio.
A partire dalle 12:00, invece, spazio alla tradizionale castagnata, che prosegue per tutta la giornata. Anche domenica è aperto lo stand gastronomico.