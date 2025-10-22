81 anni dalla morte del partigiano Mauro Venegoni: domenica 26 ottobre la commemorazione
Domenica 26 ottobre la cerimonia per l’81° anniversario della sua uccisione: studenti, istituzioni e associazioni insieme nel luogo dove fu sepolto il partigiano legnanese
È in programma domenica 26 ottobre alle 9.30 a Cassano Magnago, la commemorazione dell’81° anniversario dell’uccisione del partigiano Mauro Venegoni avvenuta il 31 ottobre del 1944. La cerimonia si svolgerà nei pressi del cippo a lui dedicato lungo la strada Busto Arsizio-Cassano Magnago (via Bonicalza ang. Via Gasparoli), proprio dove il suo corpo era stato sepolto dopo l’assassinio.
Svolgimento della manifestazione
La manifestazione, organizzata dai comuni di Cassano Magnago, Legnano e Busto Arsizio, inizierà con il corteo con accompagnamento musicale della Banda di Cassano Magnago e la deposizione di una corona al cippo. Aprirà la scaletta degli interventi, introdotta e coordinata dal Vicepresidente A.N.P.I. Legnano Giuliano Celin, il sindaco di Cassano Magnago, Pietro Ottaviani.
A seguire, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Legnano e i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi di Cassano Magnago proporranno alcune riflessioni. Successivamente la commemorazione da parte di Dario Venegoni, presidente A.N.E.D. (Associazione Nazionale ex Deportati) e nipote di Mauro. Non mancherà l’esecuzione di alcuni brani musicali da parte dell’Orchestra Fiati del Liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio, diretta al maestro Franco Conetta.
Chi era Mauro Venegoni?
Mauro Venegoni, nato a Legnano il 4 ottobre 1903, fu tra i primi a costituire le formazioni partigiane nella zona, partecipando a numerose azioni, sempre distinguendosi per capacità e coraggio. Venne catturato e sottoposto a svariate torture nel vano tentativo di strappargli informazioni sull’organizzazione partigiana della zona, prima di essere ucciso: “La sua indomabile fede non veniva scossa nemmeno allorché il nemico ne straziava barbaramente il volto e il corpo, accecandolo prima e poi uccidendolo” si legge sulla motivazione con cui gli è stata conferita la medaglia d’oro al Valor Militare della Resistenza.
