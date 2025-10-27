A Castiglione Olona la mostra “La battaglia del San Martino in Valcuvia”

La mostra sarà aperta dal 31 ottobre al 2-3 Novembre 2025 e si terrà presso l’ex Sala Consiliare di Piazza Garibaldi. Orario continuato dalle 9.30 alle 18.30

La sezione A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) “A. Covalero” di Castiglione Olona, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, ha organizzato una significativa mostra storica per commemorare uno degli eventi cruciali della Resistenza italiana.

L’esposizione, intitolata “La battaglia del San Martino in Valcuvia 13-15 novembre 1943”, sarà aperta al pubblico per quattro giorni, dal 31 Ottobre al 2-3 Novembre 2025.

La mostra si terrà presso l’ex Sala Consiliare di Piazza G. Garibaldi e sarà visitabile con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30.

La “Battaglia del San Martino” è riconosciuta come il primo episodio di Resistenza armata in Italia. Come sottolineato dalla locandina, non fu solo un sacrificio di grande valore morale, ma una vera e propria azione militare che vide la morte di 38 Partigiani. L’evento rappresenta una pagina fondamentale della storia locale e nazionale.

L’iniziativa, curata dalla sezione A.N.P.I. “A. Covalero”, si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Castiglione Olona, a conferma dell’importanza e del valore civico dell’evento.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per onorare la memoria di coloro che diedero la vita per la libertà.