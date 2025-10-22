A Gerenzano e Cislago c’è la “Settimana della Memoria”, con test gratuiti per la prevenzione della demenza

E’ in pieno svolgimento a Gerenzano la “Settimana della Memoria“, l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle demenze, promossa dalle Comunità Amiche delle persone con demenza di Gerenzano e Cislago e da Villaggio Amico. Fino al 25 ottobre sarà possibile prenotare gratuitamente un test di valutazione delle abilità cognitive.

L’iniziativa si propone un duplice obiettivo: da una parte aumentare la consapevolezza sulle patologie legate alla demenza, come l’Alzheimer, e dall’altra favorire la prevenzione, attraverso una diagnosi precoce che può fare la differenza nel percorso di cura.

Screening gratuiti per over 65 e colloqui per caregiver

Il cuore dell’iniziativa è la possibilità di accedere gratuitamente a uno screening cognitivo tramite il Mini Mental State Examination (MMSE), un test neuropsicologico semplice ma efficace, spesso utilizzato per individuare i primi segnali di deterioramento cognitivo.

Il test è consigliato a chi ha più di 65 anni, a chi ha riscontrato difficoltà nella memoria o nel linguaggio e a chi non ha mai fatto visite specialistiche per difficoltà cognitive.

Oltre allo screening, sarà disponibile anche un colloquio di supporto psicologico per i familiari e i caregiver di persone affette da demenza.

Dove e come prenotarsi

Le visite si terranno al Poliambulatorio Energy Center Villaggio Amico, in via Stazione 3 a Gerenzano, e saranno eseguite dalla dottoressa Alessia Rossetti, psicologa di Villaggio Amico e referente della Comunità Amica delle Persone con Demenza di Cislago.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando il numero 02 96489496 o scrivendo a info@villaggioamico.it