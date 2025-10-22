A Gerenzano e Cislago c’è la “Settimana della Memoria”, con test gratuiti per la prevenzione della demenza
Fino al 25 ottobre sarà possibile prenotare gratuitamente un test di valutazione delle abilità cognitive. Il test è consigliato a chi ha più di 65 anni, a chi ha riscontrato difficoltà nella memoria o nel linguaggio e a chi non ha mai fatto visite specialistiche per difficoltà cognitive
E’ in pieno svolgimento a Gerenzano la “Settimana della Memoria“, l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle demenze, promossa dalle Comunità Amiche delle persone con demenza di Gerenzano e Cislago e da Villaggio Amico. Fino al 25 ottobre sarà possibile prenotare gratuitamente un test di valutazione delle abilità cognitive.
L’iniziativa si propone un duplice obiettivo: da una parte aumentare la consapevolezza sulle patologie legate alla demenza, come l’Alzheimer, e dall’altra favorire la prevenzione, attraverso una diagnosi precoce che può fare la differenza nel percorso di cura.
Screening gratuiti per over 65 e colloqui per caregiver
Il cuore dell’iniziativa è la possibilità di accedere gratuitamente a uno screening cognitivo tramite il Mini Mental State Examination (MMSE), un test neuropsicologico semplice ma efficace, spesso utilizzato per individuare i primi segnali di deterioramento cognitivo.
Il test è consigliato a chi ha più di 65 anni, a chi ha riscontrato difficoltà nella memoria o nel linguaggio e a chi non ha mai fatto visite specialistiche per difficoltà cognitive.
Oltre allo screening, sarà disponibile anche un colloquio di supporto psicologico per i familiari e i caregiver di persone affette da demenza.
Dove e come prenotarsi
Le visite si terranno al Poliambulatorio Energy Center Villaggio Amico, in via Stazione 3 a Gerenzano, e saranno eseguite dalla dottoressa Alessia Rossetti, psicologa di Villaggio Amico e referente della Comunità Amica delle Persone con Demenza di Cislago.
Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando il numero 02 96489496 o scrivendo a info@villaggioamico.it
