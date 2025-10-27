Varese News

A Lavena Ponte Tresa l’assemblea sui frontalieri: confronto su “tassa sulla salute” e nuove regole fiscali

L'assemblea indetta dalle principali organizzazioni sindacali sarà lunedì 3 novembre alle ore 20:00, presso la sala polivalente di via Colombo 42.

Frontalieri non si nasce

Prosegue il ciclo di assemblee territoriali dedicate ai lavoratori frontalieri. Nel territorio varesino l’appuntamento è fissato a Lavena Ponte Tresa, lunedì 3 novembre alle ore 20:00, presso la sala polivalente di via Colombo 42.

L’incontro, promosso dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Unia, Ocst, Syna, Vpod, Syndicom, farà il punto a due anni dall’introduzione della cosiddetta “tassa sulla salute” e per discutere i molti aspetti ancora irrisolti legati al nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera.

Tra i temi all’ordine del giorno: le procedure di attuazione dell’accordo, il decreto “omnibus” sui frontalieri trans-cantonali, gli assegni familiari esteri e l’assegno unico universale (AUUF), oltre all’adeguamento della Naspi secondo quanto previsto dal memorandum d’intesa recepito nella legge 83/23.

Le organizzazioni sindacali invitano tutti i lavoratori e le lavoratrici frontalieri della provincia di Varese a partecipare numerosi per un confronto costruttivo e aggiornato su una questione che tocca da vicino migliaia di famiglie del territorio.

Pubblicato il 27 Ottobre 2025
