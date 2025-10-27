Varese News

Varese Laghi

A Luino ripartono i corsi gratuiti di italiano per stranieri

Un'iniziativa promossa dall'Associazione AISU v.I. per favorire l'integrazione e l'apprendimento linguistico sul territorio

biblioteca luino

Riprenderanno presto gli incontri del Corso di Italiano per Stranieri, un’iniziativa promossa dall’Associazione AISU v.I. per favorire l’integrazione e l’apprendimento linguistico sul territorio.

Il corso è strutturato su due appuntamenti settimanali, pensati per offrire diverse modalità di apprendimento e pratica:

Incontri di Conversazione e Approfondimento

Il primo appuntamento è fissato il Lunedì mattina, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, presso la Biblioteca Civica di Luino, in Piazza Risorgimento. Queste sessioni sono dedicate alla conversazione, alla lettura, agli esercizi e agli approfondimenti della lingua italiana, ideali per chi desidera migliorare la fluidità e la comprensione testuale.

Lezioni Pomeridiane

Il secondo incontro si tiene il Giovedì pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, presso la Scuola Media B. Luini, situata in Viale Rimembranze, 4 a Luino.

L’Associazione AISU v.I. invita tutti gli interessati a partecipare a questi incontri gratuiti, fondamentali per supportare i cittadini stranieri nella vita quotidiana e nell’accesso ai servizi.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.