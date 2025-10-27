A Luino ripartono i corsi gratuiti di italiano per stranieri
Un'iniziativa promossa dall'Associazione AISU v.I. per favorire l'integrazione e l'apprendimento linguistico sul territorio
Riprenderanno presto gli incontri del Corso di Italiano per Stranieri, un’iniziativa promossa dall’Associazione AISU v.I. per favorire l’integrazione e l’apprendimento linguistico sul territorio.
Il corso è strutturato su due appuntamenti settimanali, pensati per offrire diverse modalità di apprendimento e pratica:
Incontri di Conversazione e Approfondimento
Il primo appuntamento è fissato il Lunedì mattina, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, presso la Biblioteca Civica di Luino, in Piazza Risorgimento. Queste sessioni sono dedicate alla conversazione, alla lettura, agli esercizi e agli approfondimenti della lingua italiana, ideali per chi desidera migliorare la fluidità e la comprensione testuale.
Lezioni Pomeridiane
Il secondo incontro si tiene il Giovedì pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, presso la Scuola Media B. Luini, situata in Viale Rimembranze, 4 a Luino.
L’Associazione AISU v.I. invita tutti gli interessati a partecipare a questi incontri gratuiti, fondamentali per supportare i cittadini stranieri nella vita quotidiana e nell’accesso ai servizi.
