A Luino ripartono i corsi gratuiti di italiano per stranieri

Riprenderanno presto gli incontri del Corso di Italiano per Stranieri, un’iniziativa promossa dall’Associazione AISU v.I. per favorire l’integrazione e l’apprendimento linguistico sul territorio.

Il corso è strutturato su due appuntamenti settimanali, pensati per offrire diverse modalità di apprendimento e pratica:

Incontri di Conversazione e Approfondimento

Il primo appuntamento è fissato il Lunedì mattina, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, presso la Biblioteca Civica di Luino, in Piazza Risorgimento. Queste sessioni sono dedicate alla conversazione, alla lettura, agli esercizi e agli approfondimenti della lingua italiana, ideali per chi desidera migliorare la fluidità e la comprensione testuale.

Lezioni Pomeridiane

Il secondo incontro si tiene il Giovedì pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, presso la Scuola Media B. Luini, situata in Viale Rimembranze, 4 a Luino.

L’Associazione AISU v.I. invita tutti gli interessati a partecipare a questi incontri gratuiti, fondamentali per supportare i cittadini stranieri nella vita quotidiana e nell’accesso ai servizi.