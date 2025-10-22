A Rescaldina un incontro pubblico dedicato alle “Voci dall’Affido”
L'incontro dedicato all'affido è in programma per sabato 25 ottobre dalle 10 alle 13 all'auditorium di via Matteotti a Rescaldina
Sabato 25 ottobre dalle 10 alle 13 l’auditorium di via Matteotti a Rescaldina ospiterà l’incontro pubblico “Voci dall’Affido – Esperienze di Affido, Storie di Vita”, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Azienda So.Le.
Interverranno al seminario la dott.ssa Alda Maria Vanoni, magistrato a riposo, che ha ricoperto i ruoli di consigliere presso la Corte d’Appello di Milano, presidente nazionale dell’associazione Famiglie per l’Accoglienza e membro della Consulta delle associazioni familiari di Regione Lombardia, e due famiglie affidatarie che condivideranno le proprie esperienze di affido.
