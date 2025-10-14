A Varano Borghi si festeggia l’autunno con la castagnata del Cai

La sottosezione del Club alpino invita i cittadini a una giornata all’insegna dei sapori della stagione tra castagne, dolci e vin brulé

Domenica 19 ottobre torna a Varano Borghi l’appuntamento tradizionale con la castagnata in piazza 2 Giugno a partire dalle 11:00.

Per l’occasione, la sottosezione Cai di Varano Borghi offre a soci, simpatizzanti e a tutti i cittadini di Varano Borghi una giornata all’insegna dell’allegria per assaporare i sapori dell’autunno con le castagne raccolte e preparate dai soci del Cai, qualche dolce per i più golosi accompagnato da buon vino e caldo vin brulè.

Quest’anno sarà allestita anche la parete di arrampicata artificiale per i bambini, ma anche per gli adulti che vorranno cimentarsi con la progressione verticale.