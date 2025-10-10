L’Accademia I.e.F.P. di Gallarate apre le porte: appuntamento con gli open day per l’anno formativo 2026/2027
I percorsi formativi consentono di conseguire la qualifica professionale, necessaria per lavorare nel settore e il titolo abilitante che permette di aprire un proprio salone o di gestirne uno per conto di terzi
L’Accademia Istruzione e Formazione Professionale di Gallarate, realtà consolidata e accreditata dalla Regione Lombardia (sezione A n. 819 del 31-03-2014), invita studenti e famiglie a partecipare agli Open Day in programma nei prossimi mesi. L’istituto, punto di riferimento da oltre 30 anni per la formazione nel settore del benessere, si rivolge ai giovani interessati a intraprendere una carriera nei settori di acconciatura ed estetica.
Una scuola che forma professionisti del futuro
Negli anni, l’Accademia ha ampliato la propria offerta formativa per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato del lavoro, con l’obiettivo di preparare professionisti altamente qualificati e pronti per il mondo del lavoro o per l’avvio di un’attività autonoma.
L’offerta include due corsi triennali:
- Operatore del Benessere – Erogazione dei servizi di trattamento estetico
- Operatore del Benessere – Erogazione dei trattamenti di acconciatura
Entrambi i percorsi consentono di conseguire la qualifica professionale, necessaria per lavorare nel settore, e il titolo abilitante, che permette di aprire un proprio salone o di gestirne uno per conto di terzi.
Chi può iscriversi
I corsi sono rivolti a giovani in possesso della licenza media (diploma di scuola secondaria di primo grado) e di età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al primo anno.
Quando partecipare agli Open Day
L’Accademia organizza tre giornate dedicate alla scoperta dell’istituto e dei suoi corsi:
- Lunedì 10 novembre 2025 – ore 15:00
- Lunedì 15 dicembre 2025 – ore 15:00
- Lunedì 12 gennaio 2026 – ore 15:00
La partecipazione è possibile solo tramite prenotazione, compilando il form al seguente link:
https://forms.gle/hucvW66vdCsN3dM49
Durante gli Open Day sarà possibile visitare i laboratori, incontrare docenti e studenti, e ricevere tutte le informazioni utili sui programmi formativi e sugli sbocchi professionali.
Un’offerta formativa completa e integrata
Il percorso prevede un totale di 2970 ore in tre anni (990 ore l’anno), con una struttura modulare per competenze. Le lezioni comprendono materie teoriche e pratiche come: italiano, matematica, inglese, informatica, psicologia, comunicazione, diritto, economia, sicurezza, anatomia, dermatologia, igiene e naturalmente laboratorio tecnico-professionale.
Dal secondo anno, il programma si articola tra formazione in aula e alternanza scuola-lavoro, con possibilità di attivare anche percorsi in apprendistato di primo livello.
L’Accademia I. e F. P. Istruzione e Formazione Professionale
Via Aleardo Aleardi 36, Gallarate (Zona Madonna in Campagna)
Tel: 0331 782471
Email: segreteria@l-accademia.it
Famiglie e studenti interessati sono invitati a conoscere da vicino una realtà che da decenni prepara i professionisti del domani nel settore del benessere. Prenotate subito il vostro posto all’Open Day!
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.