Akın Garzanlı nominato nuovo ceo di Beko Europe

Beko, leader globale nel settore degli elettrodomestici, ha annunciato la nomina di Akın Garzanlı a chief executive officer di Beko Europe e chief commercial officer per la regione Europa. Contestualmente, Ragıp Balcıoğlu, che aveva guidato Beko Europe dalla sua costituzione nell’aprile 2024, diventa chief marketing and strategy officer del gruppo.

Garzanlı è in Beko da oltre vent’anni e dal 2022 ricopriva il ruolo di chief marketing officer, gestendo un portafoglio di oltre 22 marchi globali e locali in più di 55 Paesi con un team distribuito su un’ampia geografia.

Nel suo incarico ha supervisionato marketing e comunicazione globali, design industriale, gestione prodotto e piccoli elettrodomestici, oltre ad aree strategiche come analisi di mercato, content excellence, crescita e trasformazione del marketing.

Dal 2023 ha esteso le proprie responsabilità anche alle regioni Medio Oriente, Africa e CSI. Entrato in Beko nel 2002, Garzanlı ha maturato una carriera in posizioni di crescente responsabilità tra vendite, product management, marketing e customer service. Nel 2018 è diventato global customer care director, nel 2020 Global Brand Director, fino a essere nominato chief marketing officer nel 2022.

Laureato in management all’Università di Istanbul e diplomato allo St. George’s Austrian High School, Garzanlı ha conseguito un MBA alla Koç University e completato programmi executive alla Harvard Business School e alla Kellogg School of Management. Riconosciuto per la capacità di trasformare gli insight dei consumatori in risultati concreti, Garzanlı ha dato un contributo determinante all’evoluzione del marketing globale di Beko. La sua esperienza nella gestione di portafogli multi-brand e il suo approccio agile vengono considerati strategici per rafforzare la vicinanza dell’azienda ai consumatori e consolidarne la crescita in Europa.