All’Ospedale di Varese la Giornata Avo: fiori e sorrisi per celebrare il volontariato accanto ai malati

Con la distribuzione delle Kalanchoe colorate, i volontari hanno raccontato la loro esperienza e invitato i cittadini a scoprire l’associazione

Fiori colorati all’Ospedale di Circolo di Varese in occasione della XVII Giornata Nazionale Avo, celebrata dall’Associazione Volontari Ospedalieri.

I volontari varesini hanno allestito un banchetto all’interno dell’ospedale, offrendo ai passanti le Kalanchoe, piantine colorate simbolo della giornata, regalando non solo un pensiero gentile ma anche un sorriso a chi si è fermato.

Cos’è la Giornata Nazionale Avo

La Giornata Nazionale Avo, giunta alla sua diciassettesima edizione, è un appuntamento annuale dedicato alla promozione del volontariato ospedaliero. Organizzata a livello nazionale da Avo – Associazione Volontari Ospedalieri, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere il valore e il ruolo fondamentale dei volontari che, ogni giorno, offrono ascolto, compagnia e supporto umano a chi si trova in ospedale o nelle strutture di cura.

L’Avo è presente in tutta Italia con oltre 240 sedi e migliaia di volontari. A Varese l’associazione opera da anni con una presenza discreta ma continua nei reparti dell’Ospedale di Circolo, portando conforto ai pazienti e un sostegno prezioso anche ai familiari.

Kalanchoe e sorrisi: la formula della gentilezza

Il fiore è stato scelto come simbolo della giornata proprio per la sua semplicità e resistenza, che ben rappresenta lo spirito del volontariato.

«Abbiamo partecipato con entusiasmo – hanno commentato i volontari – portando con noi le nostre piantine colorate che, con la loro vivace bellezza, hanno donato un sorriso a chi si è avvicinato».

Un invito al volontariato

La Giornata Nazionale Avo è anche l’occasione per avvicinare nuove persone all’esperienza del volontariato in ospedale. Un gesto che può sembrare piccolo, come una chiacchierata o una presenza silenziosa, può fare una grande differenza nella giornata di chi è ricoverato.

Chiunque sia interessato ad avvicinarsi al mondo Avo può contattare la sede di Varese e scoprire come iniziare il proprio percorso formativo per diventare volontario.

https://www.avovarese.it/

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
