All’osteria sociale La Tela di Rescaldina serata tributo a Francesco Guccini

La voce e le chitarre del duo acustico di Roberto Antonini e Carlo Fanton protagoniste della serata tributo a Guccini venerdì 17 ottobre

concerto guccini 11 novembre 2011

Venerdì 17 ottobre alle 21 all’osteria sociale La Tela di Rescaldina serata tributo a Francesco Guccini: la vita quotidiana, i personaggi e gli amori del cantautore emiliano verranno raccontati attraverso la voce e le chitarre del duo acustico di Roberto Antonini e Carlo Fanton.

Pubblicato il 05 Ottobre 2025
