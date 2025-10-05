All’osteria sociale La Tela di Rescaldina serata tributo a Francesco Guccini
La voce e le chitarre del duo acustico di Roberto Antonini e Carlo Fanton protagoniste della serata tributo a Guccini venerdì 17 ottobre
Venerdì 17 ottobre alle 21 all’osteria sociale La Tela di Rescaldina serata tributo a Francesco Guccini: la vita quotidiana, i personaggi e gli amori del cantautore emiliano verranno raccontati attraverso la voce e le chitarre del duo acustico di Roberto Antonini e Carlo Fanton.
