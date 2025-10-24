Altolà di Fratelli d’Italia in Lombardia: “Inopportune le ipotesi della Lega sugli scenari futuri in Regione”
Così i vertici lombardi di Fratelli d’Italia, Carlo Maccari, Coordinatore regionale Lombardia, Romano La Russa, capodelegazione in Giunta, Christian Garavaglia, Capogruppo in Consiglio
“Crediamo sia poco opportuno, anche se legittimo, per chi sta governando sottolineare con insistenza sospetta ipotesi sugli scenari futuri della regione, avocando alla Lega il prossimo candidato alle regionali. C’è uno specifico tavolo nazionale su tale argomento e in tale sede si daranno le risposte, non altrove. Peraltro, ci sembra tutto alquanto prematuro”. Così i vertici lombardi di Fratelli d’Italia, Carlo Maccari, Coordinatore regionale Lombardia, Romano La Russa, capodelegazione in Giunta, Christian Garavaglia, Capogruppo in Consiglio, si esprimono a seguito delle dichiarazioni del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana riportate dalla stampa.
“Fratelli d’Italia conferma la propria piena competenza e capacità nell’affrontare con serietà e concretezza le sfide presenti e future, dimostrando nei fatti – e non solo a parole – di saper tradurre l’azione politica a vantaggio delle comunità e della Lombardia oltre che a livello nazionale – continuano gli esponenti Fdi -. Da trenta anni in Lombardia, stiamo dimostrando a tutti i livelli istituzionali che siamo il partito delle idee coraggiose e rivoluzionarie, che si trasformano in azione e concretezza. Esprimeremo, come primo partito in Lombardia, candidati competenti, preparati ed affidabili in linea con le idee programmatiche di tutto il centrodestra che sapranno egregiamente garantire l’unità di tutta la coalizione. Proprio questa domenica, 26 ottobre, al NH Milano Congress Centre di Assago (MI), porteremo la nostra storia e le nostre testimonianze all’evento “3 anni di Governo, 3 anni di Risultati”, alla presenza di una classe dirigente, capillare e forte sul territorio; una giornata dedicata ad analizzare l’operato e l’attività di Fratelli d’Italia, dimostrato dall’impegno fattivo del partito a livello regionale e nazionale attraverso i suoi dirigenti e militanti”.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.