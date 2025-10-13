Anche Morazzone ha la sua panchina rosa: “La prevenzione è un atto d’amore verso sé stessa”

Si è svolta sabato mattina,11 ottobre, a Morazzone l’inaugurazione della Panchina Rosa, installata nel centro del paese come simbolo dell’impegno condiviso nella sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno.

A dare il via alla cerimonia è stata la vice sindaco Stella Esposito, che ha aperto l’evento con un intervento che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il ruolo fondamentale della comunità nel promuovere la salute femminile. La Panchina Rosa rappresenta un segno visibile e permanente che invita alla riflessione, ricordando l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’informazione come strumenti per la tutela della salute.

Nel corso della cerimonia, la vicesindaco ha dichiarato: “Vogliamo che nessuna si senta sola, e che ogni donna sappia che la prevenzione è un atto d’amore verso sé stessa e verso chi le è accanto.”

Successivamente, la presidente dell’Associazione Valbossa in Rosa, Adalisa Corbetta, ha preso la parola, esprimendo la sua gratitudine all’Amministrazione di Morazzone per aver abbracciato e sostenuto questa importante iniziativa. Ha sottolineato l’importanza di fare rete e sensibilizzare la comunità sulla prevenzione e sull’aiuto a chi sta affrontando o ha affrontato la lotta contro il tumore al seno. Ha detto: “La nostra associazione è da sempre impegnata nell’accompagnare le donne in questo percorso difficile, e oggi siamo orgogliose di essere al fianco dell’Amministrazione di Morazzone. In momenti come questi, è fondamentale che le donne si sentano supportate, comprese e mai sole. La prevenzione è la chiave per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza e coraggio.”

L’Amministrazione comunale ringrazia per il contributo concreto l’Associazione Genitori di Morazzone, la pasticciera Sara e Mariano, la Panetteria Bardelli, il Pane di Silvano e la Pasticceria Origini di Castronno, che hanno donato un segno di presenza e solidarietà a tutte le donne, contribuendo con il loro supporto alla buona riuscita dell’evento.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla formazione in rosa della Banda MAM per la partecipazione e al gruppo Valbossa in Rosa per il sostegno costante alla causa.

La capogruppo Aurora Preleci ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che anche Morazzone, attraverso questa iniziativa, abbia voluto dare un segnale forte a sostegno della prevenzione. La salute è un bene comune e la consapevolezza deve essere patrimonio di tutti.”

Il consigliere Fabrizio Montavoci ha aggiunto: “Ringraziamo l’Associazione Genitori di Morazzone per il prezioso supporto. È grazie alla collaborazione tra amministrazione e associazioni locali che si rafforza il senso di comunità e di responsabilità condivisa.”

Con l’inaugurazione della Panchina Rosa, Morazzone si unisce alle tante realtà che in Italia scelgono di promuovere con forza la cultura della prevenzione.