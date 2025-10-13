Anche Morazzone ha la sua panchina rosa: “La prevenzione è un atto d’amore verso sé stessa”
A dare il via alla cerimonia è stata la vice sindaco Stella Esposito. L'evento si inserisce nel programma di Valbossa In Rosa
Si è svolta sabato mattina,11 ottobre, a Morazzone l’inaugurazione della Panchina Rosa, installata nel centro del paese come simbolo dell’impegno condiviso nella sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno.
A dare il via alla cerimonia è stata la vice sindaco Stella Esposito, che ha aperto l’evento con un intervento che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il ruolo fondamentale della comunità nel promuovere la salute femminile. La Panchina Rosa rappresenta un segno visibile e permanente che invita alla riflessione, ricordando l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’informazione come strumenti per la tutela della salute.
Nel corso della cerimonia, la vicesindaco ha dichiarato: “Vogliamo che nessuna si senta sola, e che ogni donna sappia che la prevenzione è un atto d’amore verso sé stessa e verso chi le è accanto.”
Successivamente, la presidente dell’Associazione Valbossa in Rosa, Adalisa Corbetta, ha preso la parola, esprimendo la sua gratitudine all’Amministrazione di Morazzone per aver abbracciato e sostenuto questa importante iniziativa. Ha sottolineato l’importanza di fare rete e sensibilizzare la comunità sulla prevenzione e sull’aiuto a chi sta affrontando o ha affrontato la lotta contro il tumore al seno. Ha detto: “La nostra associazione è da sempre impegnata nell’accompagnare le donne in questo percorso difficile, e oggi siamo orgogliose di essere al fianco dell’Amministrazione di Morazzone. In momenti come questi, è fondamentale che le donne si sentano supportate, comprese e mai sole. La prevenzione è la chiave per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza e coraggio.”
L’Amministrazione comunale ringrazia per il contributo concreto l’Associazione Genitori di Morazzone, la pasticciera Sara e Mariano, la Panetteria Bardelli, il Pane di Silvano e la Pasticceria Origini di Castronno, che hanno donato un segno di presenza e solidarietà a tutte le donne, contribuendo con il loro supporto alla buona riuscita dell’evento.
Un ringraziamento speciale è rivolto alla formazione in rosa della Banda MAM per la partecipazione e al gruppo Valbossa in Rosa per il sostegno costante alla causa.
La capogruppo Aurora Preleci ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che anche Morazzone, attraverso questa iniziativa, abbia voluto dare un segnale forte a sostegno della prevenzione. La salute è un bene comune e la consapevolezza deve essere patrimonio di tutti.”
Il consigliere Fabrizio Montavoci ha aggiunto: “Ringraziamo l’Associazione Genitori di Morazzone per il prezioso supporto. È grazie alla collaborazione tra amministrazione e associazioni locali che si rafforza il senso di comunità e di responsabilità condivisa.”
Con l’inaugurazione della Panchina Rosa, Morazzone si unisce alle tante realtà che in Italia scelgono di promuovere con forza la cultura della prevenzione.
34 Comuni per Valbossa in rosa, un “piccolo esercito” per promuovere la prevenzione del tumore al seno
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.