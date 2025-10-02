Arci Lombardia aderisce e partecipa allo sciopero del 3 ottobre contro il genocidio e per i diritti umani

L’Arci Lombardia aderisce convintamente allo sciopero generale del 3 ottobre e partecipa attivamente alle mobilitazioni contro il genocidio in corso a Gaza, sostenendo la Global Sumud Flotilla e le iniziative popolari che si oppongono alle azioni di guerra e al riarmo. In occasione di questa giornata di lotta sociale e politica, tutti gli uffici dei Comitati Arci in Lombardia saranno chiusi per le attività amministrative, ma il movimento rimarrà attivo nelle sue azioni politiche, con il fermo impegno di difendere i diritti umani e il diritto internazionale.

Un impegno per la pace e contro la guerra

L’Arci, parte del crescente Equipaggio di terra della Flotilla, si unisce a tutte le iniziative locali contro il genocidio, per la difesa dei diritti dei popoli e contro le violenze perpetrate da Israele contro la Palestina. Le orribili azioni compiute la notte del 1° ottobre 2025, con il blocco delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana, sono state definite atti di pirateria. Questo attacco ha coinvolto anche la Karma, una delle navi della missione, con a bordo membri di Arci, tra cui la capomissione Margherita Cioppi e Maso Notarianni, presidente di Arci Milano e membro della presidenza nazionale. L’inazione del governo italiano, che non protegge i propri cittadini coinvolti nella missione, ha suscitato indignazione e richiesto una risposta forte e solidale.

La necessità di un’azione popolare e di bloccare tutto

L’Arci considera storica la convergenza tra Cgil e il sindacalismo di base, che ha portato all’indizione dello sciopero del 3 ottobre, espressione di una protesta unitaria e trasversale contro le violenze e le politiche di guerra. Questo sciopero è un atto di solidarietà con il popolo palestinese, ma anche con tutte le persone coinvolte nella missione della Global Sumud Flotilla, che continuano a lottare per il diritto alla pace e alla giustizia.

Unisciti alla mobilitazione: l’appello di Margherita Cioppi

L’Arci Lombardia sostiene l’appello lanciato dalla capomissione della Flotilla, Margherita Cioppi: “Al lavoro alla Flotilla!” Il movimento invita i propri circoli e i propri soci a partecipare a tutte le forme di mobilitazione e protesta che avranno luogo nella giornata di giovedì 3 ottobre. L’obiettivo è fermare la guerra, bloccare il genocidio e difendere i diritti di tutti i popoli, come sottolineato dal messaggio unanime di Arci a livello nazionale.