Auser e l’importanza dell’invecchiamento attivo in una società sempre più longeva
Dalle telefonate agli anziani ai trasporti per chi deve curarsi, Auser Varese è una rete di sedici associazioni che ogni giorno si muove per combatte la solitudine. La presidente Rosa Romano ospite a Radio Materia in una puntata di Soci All Time
Una telefonata che rompe il silenzio, un’auto che accompagna per una visita medica: questo e tanto altro è il lavoro che ogni giorno fa Auser Varese, una rete di 16 associazioni che da decenni garantisce aiuto, ascolto e dignità alle persone più fragili del territorio.
ASCOLTA QUI IL PODCAST:
A raccontarla è Rosa Romano, presidente provinciale, ospite di Soci All Time, il format radiofonico ideato con Csv Insubria e Radio Materia.
Con oltre 217 mila over 65 in provincia, pari al 24,6% della popolazione, il tema dell’invecchiamento attivo è più attuale che mai. Auser offre compagnia con la telefonia sociale, corsi per imparare a usare lo SPID o il computer, e attività ricreative come balli, giochi e incontri culturali. «La solitudine è la malattia più diffusa tra gli anziani — racconta Romano — e combatterla significa anche salvare vite».
Tra i progetti più significativi, l’Alzhauser Caffè di Saronno, dove malati e caregiver trovano supporto psicologico e laboratori terapeutici, e il nuovo servizio SOS Chiamaci, sportello di sostegno per chi si prende cura dei familiari fragili. Tutto questo grazie al lavoro instancabile dei volontari: «Senza di loro Auser non esisterebbe. Sono loro le nostre gambe e la nostra voce», ha aggiunto Rosa Romano.
Oggi la sfida è coprire le zone ancora scoperte, come Luino e Tradate, e coinvolgere nuovi volontari, anche giovani.
E poi c’è un sogno, quello che guida tutto: «Il sogno impossibile di Auser è non dover più esistere. Vorrebbe dire che tutti stanno bene, che nessuno è solo e che la comunità si prende cura dei suoi anziani. Ma fino a quel giorno, noi continueremo a esserci».
Per seguire e sostenere le attività è possibile consultare il sito online o i canali social Facebook e Instagram.
