Beccato all’esame della patente con auricolare e ricetrasmittente: denunciato un 22enne residente in provincia di Varese
A scoprirlo è stato l’esaminatore, che ha notato comportamenti sospetti e ha chiesto l’intervento dei militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso impegnati nei controlli del servizio “117”
Voleva superare l’esame per la patente “B” con un aiuto esterno, ma è stato scoperto in flagrante. Un 22enne di origini egiziane, residente in provincia di Varese, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Como dopo essere stato sorpreso a utilizzare un sofisticato sistema di trasmissione durante la prova teorica presso la Motorizzazione Civile del capoluogo lariano.
Il trucco scoperto dall’esaminatore
A far scattare l’intervento è stato l’esaminatore stesso, che ha notato atteggiamenti sospetti nel candidato e ha chiesto l’intervento di una pattuglia delle Fiamme Gialle del Gruppo Ponte Chiasso, impegnata nei controlli di servizio “117”. I militari hanno scoperto che il giovane indossava un auricolare senza fili e una ricetrasmittente nascosta sotto i vestiti, collegata a un modem con SIM fissato alla caviglia con nastro biadesivo per non essere visibile.
Denuncia e sequestro del materiale
Il candidato è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso dell’intero kit tecnologico, subito sequestrato. Il 22enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria di Como per aver tentato di superare fraudolentemente l’esame. La Guardia di Finanza ha avviato ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici coinvolti nel sistema di suggerimenti a distanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.