Beccato all’esame della patente con auricolare e ricetrasmittente: denunciato un 22enne residente in provincia di Varese

Voleva superare l’esame per la patente “B” con un aiuto esterno, ma è stato scoperto in flagrante. Un 22enne di origini egiziane, residente in provincia di Varese, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Como dopo essere stato sorpreso a utilizzare un sofisticato sistema di trasmissione durante la prova teorica presso la Motorizzazione Civile del capoluogo lariano.

Il trucco scoperto dall’esaminatore

A far scattare l’intervento è stato l’esaminatore stesso, che ha notato atteggiamenti sospetti nel candidato e ha chiesto l’intervento di una pattuglia delle Fiamme Gialle del Gruppo Ponte Chiasso, impegnata nei controlli di servizio “117”. I militari hanno scoperto che il giovane indossava un auricolare senza fili e una ricetrasmittente nascosta sotto i vestiti, collegata a un modem con SIM fissato alla caviglia con nastro biadesivo per non essere visibile.

Denuncia e sequestro del materiale

Il candidato è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso dell’intero kit tecnologico, subito sequestrato. Il 22enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria di Como per aver tentato di superare fraudolentemente l’esame. La Guardia di Finanza ha avviato ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici coinvolti nel sistema di suggerimenti a distanza.