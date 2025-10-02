Brissago Valtravaglia celebra l’autunno con “La Giornata delle Castagne”

Domenica 5 ottobre, l’agriturismo Fattoria Pisciurin apre le porte per una giornata dedicata ai profumi e ai colori dell’autunno, tra mercatini, piatti tipici e castagne appena raccolte

Si chiama “La Giornata delle Castagne” l’evento in programma per domenica 5 ottobre a Brissago Valtravaglia. Dalle 11 alle 17, l’agriturismo Fattoria Pisciurin ospita una festa dal sapore genuino, organizzata dall’associazione ODV La Quercia in collaborazione con la stessa fattoria.

Una proposta pensata per chi ama la natura, la buona cucina e l’atmosfera semplice delle tradizioni contadine, con mercatini, animali, piatti a tema e naturalmente castagne.

Mercatini e castagne dal sapore autentico

La manifestazione prende il via alle ore 11 con l’apertura del mercatino: bancarelle di hobbisti e produttori agricoli proporranno oggetti fatti a mano, specialità locali e altre curiosità.

Alle 14 inizierà la castagnata con le caldarroste preparate sul momento, utilizzando le castagne raccolte direttamente nei boschi della fattoria. Un’occasione per gustare il frutto simbolo dell’autunno in un’atmosfera familiare e rustica.

Il menù dell’agriturismo: tradizione e creatività

Durante tutta la giornata, l’agriturismo proporrà un menù speciale pensato per l’occasione. Tra i piatti proposti:

Pizzoccheri con castagne e taleggio

Brasato con funghi e castagne

Polenta e formaggio

Torta castagne e ricotta

Per chi desidera pranzare all’agriturismo, è consigliata la prenotazione al numero 333 589 8999.

Una giornata per tutte le età, tra natura e animali

Oltre al cibo e al mercatino, “La Giornata delle Castagne” offrirà la possibilità di vivere l’ambiente rurale a tutto tondo: sarà possibile interagire con gli animali della fattoria – mucche, asini, capre, pecore, galline e oche – rendendo la giornata particolarmente adatta anche a famiglie con bambini.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.

Contatti

Agriturismo Fattoria Pisciurin

via Gaggio, 23, Brissago Valtravaglia, Italy

M: 333 589 8999

@: fattoriapisciurin@libero.it

Facebook