Brividi a Villa Molino: Sumirago si prepara a una notte da paura
Ci saranno il Sentiero per veri coraggiosi, le Storie stregate, la "Cucina Insanguinata"
La sera del 31 ottobre 2025, il municipio di Sumirago si trasformerà in un palcoscenico da brividi per la prima edizione di Brividi a Villa Molino, un evento organizzato con passione e fantasia dalla Pro Loco Sumirago.
Il titolo promette emozioni forti e sorprese inquietanti, con il sottotitolo che invita i cittadini a riscoprire il proprio paese “come non lo avete mai visto”. Un programma da urlo per grandi e piccini
L’appuntamento è al municipio di Sumirago, ma l’intera zona sarà coinvolta in un’atmosfera da film horror, pensata per divertire e coinvolgere tutta la famiglia. Ecco le attività previste:
Si inizia alle 17.30 con “Dolcetto o Scherzetto” per la via San Lorenzo: il tradizionale giro tra le case per raccogliere dolcetti e vivere la magia di Halloween.
Punto di ritrovo: parcheggio della farmacia.
Per poi proseguire nel parco di Villa Molino: Sentiero di paura per veri coraggiosi (dalle 18:30 alle 20:00): nel parco di Villa Molino ,un percorso misterioso e spaventoso, dedicato a chi non teme il buio e le sorprese. Storie Stregate: racconti magici e inquietanti per immergersi nel mondo delle streghe e dei fantasmi. Cucina Insanguinata (dalle 19:00 alle 21:00): un angolo gastronomico da brividi, con menù dedicato ai bambini, il tutto servito in una sala coperta e riscaldata.
Ingresso libero
La Pro Loco invita tutti a partecipare, travestiti e pronti a lasciarsi sorprendere. Che siate streghe, vampiri o semplici spettatori, la notte del 31 ottobre promette emozioni indimenticabili.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.