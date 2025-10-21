Varese News

Brividi a Villa Molino: Sumirago si prepara a una notte da paura

Ci saranno il Sentiero per veri coraggiosi, le Storie stregate, la "Cucina Insanguinata"

La sera del 31 ottobre 2025, il municipio di Sumirago si trasformerà in un palcoscenico da brividi per la prima edizione di Brividi a Villa Molino, un evento organizzato con passione e fantasia dalla Pro Loco Sumirago.

Il titolo promette emozioni forti e sorprese inquietanti, con il sottotitolo che invita i cittadini a riscoprire il proprio paese “come non lo avete mai visto”. Un programma da urlo per grandi e piccini

L’appuntamento è al municipio di Sumirago, ma l’intera zona sarà coinvolta in un’atmosfera da film horror, pensata per divertire e coinvolgere tutta la famiglia. Ecco le attività previste:

Si inizia alle 17.30 con “Dolcetto o Scherzetto” per la via San Lorenzo: il tradizionale giro tra le case per raccogliere dolcetti e vivere la magia di Halloween.
Punto di ritrovo: parcheggio della farmacia.

Per poi proseguire nel parco di Villa Molino: Sentiero di paura per veri coraggiosi (dalle 18:30 alle 20:00): nel parco di Villa Molino ,un percorso misterioso e spaventoso, dedicato a chi non teme il buio e le sorprese. Storie Stregate: racconti magici e inquietanti per immergersi nel mondo delle streghe e dei fantasmi. Cucina Insanguinata (dalle 19:00 alle 21:00): un angolo gastronomico da brividi, con menù dedicato ai bambini, il tutto servito in una sala coperta e riscaldata.

Ingresso libero

La Pro Loco invita tutti a partecipare, travestiti e pronti a lasciarsi sorprendere. Che siate streghe, vampiri o semplici spettatori, la notte del 31 ottobre promette emozioni indimenticabili.

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
