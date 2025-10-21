Brividi a Villa Molino: Sumirago si prepara a una notte da paura

La sera del 31 ottobre 2025, il municipio di Sumirago si trasformerà in un palcoscenico da brividi per la prima edizione di Brividi a Villa Molino, un evento organizzato con passione e fantasia dalla Pro Loco Sumirago.

Il titolo promette emozioni forti e sorprese inquietanti, con il sottotitolo che invita i cittadini a riscoprire il proprio paese “come non lo avete mai visto”. Un programma da urlo per grandi e piccini

L’appuntamento è al municipio di Sumirago, ma l’intera zona sarà coinvolta in un’atmosfera da film horror, pensata per divertire e coinvolgere tutta la famiglia. Ecco le attività previste:

Si inizia alle 17.30 con “Dolcetto o Scherzetto” per la via San Lorenzo: il tradizionale giro tra le case per raccogliere dolcetti e vivere la magia di Halloween.

Punto di ritrovo: parcheggio della farmacia.

Per poi proseguire nel parco di Villa Molino: Sentiero di paura per veri coraggiosi (dalle 18:30 alle 20:00): nel parco di Villa Molino ,un percorso misterioso e spaventoso, dedicato a chi non teme il buio e le sorprese. Storie Stregate: racconti magici e inquietanti per immergersi nel mondo delle streghe e dei fantasmi. Cucina Insanguinata (dalle 19:00 alle 21:00): un angolo gastronomico da brividi, con menù dedicato ai bambini, il tutto servito in una sala coperta e riscaldata.

Ingresso libero

La Pro Loco invita tutti a partecipare, travestiti e pronti a lasciarsi sorprendere. Che siate streghe, vampiri o semplici spettatori, la notte del 31 ottobre promette emozioni indimenticabili.