Cadegliano Viconago, quattro incontri di arteterapia per adulti al Consultorio delle Valli
Un percorso di quattro incontri gratuiti dedicati agli adulti per favorire il benessere personale attraverso tecniche artistiche, con partenza il 18 novembre
Prende il via un percorso gratuito di arteterapia dedicato al benessere emotivo e alla socializzazione degli adulti, promosso dal Consultorio Familiare delle Valli a Cadegliano Viconago, in collaborazione con ATS Insubria, Regione Lombardia e la Cooperativa Marta.
Il ciclo, intitolato “Arteterapia – Incontri artistico-espressivi”, è composto da quattro appuntamenti che si terranno il martedì dalle 17.00 alle 19.00, a partire da martedì 18 novembre, presso la sede di via Carlo Tremolada.
Un’esperienza creativa aperta a tutti
Gli incontri saranno condotti da Marta Scamarscia, arteterapeuta professionista, e da una psicologa. Il percorso è aperto a tutte le persone dai 18 anni in su e non richiede alcuna abilità artistica.
«Esploreremo tecniche e materiali diversi per scoprire il nostro potenziale creativo – spiega Marta Scamarscia – in un ambiente accogliente e non giudicante, pensato per promuovere il benessere personale e la relazione con gli altri».
Le date del ciclo
Gli appuntamenti si terranno nei seguenti giorni:
18 novembre
2 dicembre
16 dicembre
13 gennaio
Come partecipare
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.
Tel. 0332 1892393
Email: consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com
L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio della Comunità Montana Valli del Verbano – Ambito Territoriale di Cittiglio.
