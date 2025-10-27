Varese News

Varese Laghi

Cadegliano Viconago, quattro incontri di arteterapia per adulti al Consultorio delle Valli

Un percorso di quattro incontri gratuiti dedicati agli adulti per favorire il benessere personale attraverso tecniche artistiche, con partenza il 18 novembre

Generico 27 Oct 2025

Prende il via un percorso gratuito di arteterapia dedicato al benessere emotivo e alla socializzazione degli adulti, promosso dal Consultorio Familiare delle Valli a Cadegliano Viconago, in collaborazione con ATS Insubria, Regione Lombardia e la Cooperativa Marta.

Il ciclo, intitolato “Arteterapia – Incontri artistico-espressivi”, è composto da quattro appuntamenti che si terranno il martedì dalle 17.00 alle 19.00, a partire da martedì 18 novembre, presso la sede di via Carlo Tremolada.

Un’esperienza creativa aperta a tutti

Gli incontri saranno condotti da Marta Scamarscia, arteterapeuta professionista, e da una psicologa. Il percorso è aperto a tutte le persone dai 18 anni in su e non richiede alcuna abilità artistica.

«Esploreremo tecniche e materiali diversi per scoprire il nostro potenziale creativo – spiega Marta Scamarscia – in un ambiente accogliente e non giudicante, pensato per promuovere il benessere personale e la relazione con gli altri».

Le date del ciclo

Gli appuntamenti si terranno nei seguenti giorni:

18 novembre
2 dicembre
16 dicembre
13 gennaio

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

Tel. 0332 1892393
Email: consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio della Comunità Montana Valli del Verbano – Ambito Territoriale di Cittiglio.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.