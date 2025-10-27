Cadegliano Viconago, quattro incontri di arteterapia per adulti al Consultorio delle Valli

Prende il via un percorso gratuito di arteterapia dedicato al benessere emotivo e alla socializzazione degli adulti, promosso dal Consultorio Familiare delle Valli a Cadegliano Viconago, in collaborazione con ATS Insubria, Regione Lombardia e la Cooperativa Marta.

Il ciclo, intitolato “Arteterapia – Incontri artistico-espressivi”, è composto da quattro appuntamenti che si terranno il martedì dalle 17.00 alle 19.00, a partire da martedì 18 novembre, presso la sede di via Carlo Tremolada.

Un’esperienza creativa aperta a tutti

Gli incontri saranno condotti da Marta Scamarscia, arteterapeuta professionista, e da una psicologa. Il percorso è aperto a tutte le persone dai 18 anni in su e non richiede alcuna abilità artistica.

«Esploreremo tecniche e materiali diversi per scoprire il nostro potenziale creativo – spiega Marta Scamarscia – in un ambiente accogliente e non giudicante, pensato per promuovere il benessere personale e la relazione con gli altri».

Le date del ciclo

Gli appuntamenti si terranno nei seguenti giorni:

18 novembre

2 dicembre

16 dicembre

13 gennaio

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

Tel. 0332 1892393

Email: consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio della Comunità Montana Valli del Verbano – Ambito Territoriale di Cittiglio.