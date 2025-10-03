Varese News

Caldè, la poesia del Lago Maggiore in bianco e nero

la “Portofino del Lago Maggiore” rivive attraverso immagini in bianco e nero di Roberto Crepaldi

Località Caldè in bianco e nero

Caldè, frazione di Castelveccana affacciata sul Lago Maggiore, rivive attraverso immagini in bianco e nero di Roberto Crepaldi pubblicate nel gruppo Oggi nel Varesetto, che ne esaltano l’anima senza tempo. Le fotografie raccontano scorci che appartengono alla memoria collettiva: il porticciolo silenzioso, le barche ormeggiate, i vicoli stretti che conducono al lago, le case in pietra che custodiscono storie di generazioni.

Il bianco e nero restituisce una dimensione sospesa, fatta di contrasti e sfumature che accentuano la bellezza essenziale del borgo. L’assenza del colore lascia spazio alla luce, alle ombre e ai riflessi dell’acqua, invitando lo sguardo a soffermarsi sui dettagli e a scoprire l’intimità di un luogo caro agli abitanti e ai visitatori.

Caldè, conosciuta come la “Portofino del Lago Maggiore”, si conferma non solo meta turistica estiva, ma anche scrigno di atmosfere suggestive capaci di affascinare in ogni stagione.

Pubblicato il 03 Ottobre 2025
