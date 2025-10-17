Cambi tra la maggioranza di Sesto Calende: dimissioni per Ponti e Gnodi
L'assessore il consigliere comunale lasciano per motivi personali e nuovi incarichi, al loro posto subentrano Malini e De Micheli. La presidente del Consiglio Comunale Barbara Mercalli rinuncia al suo ruolo
Giornata di cambiamenti nella maggioranza, targata Sesto Futura, che guida il Comune di Sesto Calende dal giugno 2024: giovedì 16 ottobre Barbara Mercalli ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale, mantenendo però il ruolo di consigliere. Nella stessa giornata anche Michele Ponti e Cristian Gnodi hanno invece presentato le loro dimissioni da consiglieri.
Le decisioni, come confermato dal sindaco Betta Giordani, erano state anticipate e condivise da tempo all’interno del gruppo di maggioranza e si inseriscono nel «percorso di avvicendamenti annunciato a inizio mandato». A nome dell’intera maggioranza, Giordani ha espresso a Mercalli, Ponti e Gnodi «ringraziamenti per il lavoro svolto e per il contributo dato da ciascuno di loro all’attività amministrativa».
MALINI E DE MICHELI SUBENTRANO A PONTI E GNODI
Barbara Mercalli ha spiegato che la scelta di fare un «passo indietro» è frutto di «una riflessione personale lunga e attenta».La scelta del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, il terzo dopo Ceron e Mercalli, avverrà all’inizio della prossima seduta.
Anche Michele Ponti lascia, oltre alla carica di consigliere, anche il posto in giunta da assessore alle politiche giovanili, sport e comunicazione. La decisione, ha precisato, è «frutto di una scelta personale maturata nei mesi scorsi, non legata alla mozione di sfiducia presentata dalle minoranze». Ponti ha aggiunto che l’uscita era stata condivisa da tempo con la Giunta e posticipata per garantire un passaggio di consegne ordinato.
A rassegnare le dimissioni anche Christian Gnodi, nominato di recente Presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali di Basket Sordi 2027, che si terranno a Pescara. «Un incarico che richiederà massimo impegno – si legge nella nota del Municipio – e per questo ha scelto di lasciare spazio a chi potrà dedicare più tempo al Consiglio».
In sostituzione di Ponti e Gnodi entreranno in Consiglio Alessandra Malini, già consigliere di minoranza nella scorsa legislatura, ed Elena De Micheli, che in passato ha già ricoperto il ruolo da consigliere.
