Cassano Magnago “dice stop” alle truffe agli anziani con l’iniziativa “Alleanza nonni-nipoti”
Sindaco, Carabinieri e Polizia Locale insieme, all'ex Chiesa di San Giulio, per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno delle truffe.
«Salvaguardiamo i nostri cari». Difendere gli anziani dai raggiri e costruire una rete di fiducia tra generazioni: è questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Alleanza nonni-nipoti”, organizzato dal Comune di Cassano Magnago per giovedì 23 ottobre alle 18 presso l’ex Chiesa San Giulio in via San Giulio 198.
Durante la serata, che rientra nella campagna “Stop alle truffe agli anziani”, interverranno il sindaco Pietro Ottaviani, il tenente colonnello Andrea Poletto, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio, il comandante della Polizia Locale Raffaele Esposito, l’assessore alla sicurezza Massimo Zaupa, la consigliera delegata al Controllo di Vicinato Nicoletta Stagni e don Andrea Ferrarotti, parroco della Comunità Pastorale San Maurizio.
L’evento, realizzato con la collaborazione dei Carabinieri di Busto Arsizio, sarà anche un’occasione per conoscere da vicino le buone pratiche del controllo di vicinato e per condividere testimonianze ed esperienze utili a prevenire i tentativi di frode.
