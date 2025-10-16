Circosta: “I lavori per la rotonda Metropolis entro la fine novembre”

In risposta alle parole di Fratelli d’Italia sui ritardi della rotonda del parcheggio Metropolis, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giorgio Circosta interviene per chiarire lo stato dei lavori e le cause dello slittamento dei tempi del cantiere, inizialmente annunciato a giugno.

«Sui lavori per la nuova rotatoria del parcheggio Metropolis e per quella di via Tortorino è giusto fare chiarezza – dichiara Circosta -. I tempi di avvio dei cantieri non dipendono da ritardi dell’Amministrazione, ma da un necessario approfondimento tecnico legato alla posizione dell’opera, che confina con una Zona di Protezione Speciale (ZPS)».

«In particolare, abbiamo dovuto effettuare la verifica della valutazione di incidenza ambientale già prevista sul progetto, trattandosi di un intervento che interessa un’area di tutela ambientale. Tale verifica è stata oggetto di richieste integrative da parte degli enti competenti, volte a produrre ulteriore documentazione in merito alle fasce di rispetto del torrente Lenza e alla proprietà demaniale».

In sostanza, trattasi di adempimenti obbligatori per poter procedere nel pieno rispetto delle norme ambientali e paesaggistiche.

L’inizio dei lavori sembra comunque avere una finestra temporale. Come spiegato da Circosta, «i lavori sono già stati affidati e, salvo ulteriori passaggi autorizzativi, contiamo di avviare il cantiere entro la fine di novembre. Le valutazioni operative verranno poi effettuate in base alle condizioni meteorologiche e alle festività, sebbene l’intervento possa essere eseguito anche nel periodo invernale».

Infine, in risposta all’attacco politico, l’assessore invece replica: «È quindi evidente che non si tratta di promesse mancate, ma di un percorso tecnico rigoroso, necessario per garantire un’opera sicura e conforme alle normative. Le richieste di integrazione hanno comportato tempi più lunghi del previsto, ma la direzione è chiara: i lavori inizieranno presto e miglioreranno concretamente la viabilità cittadina».