Colpo d’arma da fuoco a Tradate, ventiduenne ferito

È accaduto poco prima delle 19 in fondi a via Petrarca, ai margini del centro storico

Carabinieri

Episodio violento a Tradate nella serata di sabato: un giovane di 22 anni è stato ferito in via Petrarca, ai margini del centro storico. Il 118 è intervenuto per un episodio qualificato come sparatoria.

il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato poi in ospedale al Circolo di Varese: è ferito ma non in pericolo di vita. Ancora non è noto se effettivamente i colpi sparati siano andati a segno o il giovane sia stato ferito in altro modo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Tradate, dipendente dalla Compagnia di Saronno, Cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

 

 

Pubblicato il 25 Ottobre 2025
