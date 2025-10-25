Colpo d’arma da fuoco a Tradate, ventiduenne ferito

Episodio violento a Tradate nella serata di sabato: un giovane di 22 anni è stato ferito in via Petrarca, ai margini del centro storico. Il 118 è intervenuto per un episodio qualificato come sparatoria.

il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato poi in ospedale al Circolo di Varese: è ferito ma non in pericolo di vita. Ancora non è noto se effettivamente i colpi sparati siano andati a segno o il giovane sia stato ferito in altro modo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Tradate, dipendente dalla Compagnia di Saronno, Cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.