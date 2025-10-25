Colpo d’arma da fuoco a Tradate, ventiduenne ferito
È accaduto poco prima delle 19 in fondi a via Petrarca, ai margini del centro storico
Episodio violento a Tradate nella serata di sabato: un giovane di 22 anni è stato ferito in via Petrarca, ai margini del centro storico. Il 118 è intervenuto per un episodio qualificato come sparatoria.
il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato poi in ospedale al Circolo di Varese: è ferito ma non in pericolo di vita. Ancora non è noto se effettivamente i colpi sparati siano andati a segno o il giovane sia stato ferito in altro modo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Tradate, dipendente dalla Compagnia di Saronno, Cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.