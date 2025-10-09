Come fare la spesa di frutta, verdura e prodotti locali con l’Alveare Materia
Verdura, frutta, formaggi, carne e specialità locali direttamente dai produttori: ecco come funziona la vendita settimanale con ritiro il giovedì a Castronno
Fare la spesa a km0 non è mai stato così semplice. Con l’Alveare Materia, i cittadini possono ordinare online frutta, verdura, formaggi, carne, pane e altre specialità locali, per poi ritirarle direttamente il giovedì a Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro. L’iniziativa nasce per mettere in contatto diretto produttori e consumatori, valorizzando i prodotti di stagione e sostenendo l’economia locale. Puoi iscriverti gratuitamente A QUESTO LINK.
Tra i protagonisti della prima vendita figurano:
– Verdure e frutta: La Vigna di Castelseprio, Agricola Rossoni di Vertemate con Minoprio, I sapori della Conta di Magenta.
– Formaggi: Casale Roccolo di Binago, Ciocca di Treviglio.
– Carni: Agriturismo Agostinelli di Cavallasca.
– Gastronomia: Casa Paza di Sesto Calende.
– Pane: Panificio Fermento di Arona.
– Conserve e cosmetici: Le Sinergie di Angera.
COME FARE LA SPESA
Guarda la vendita in corso: le vendite si aprono ogni settimana e si chiudono il martedì a mezzanotte.
Inizia a riempire il tuo cesto con prodotti locali e di stagione senza minimo d’ordine. È possibile effettuare più ordini senza costi aggiuntivi.
Conferma i tuoi ordini ed effettua il pagamento online (carta di debito, carta di credito, PayPal, Satispay…) entro il martedì alle ore 24:00.
Vieni a ritirare la spesa il giovedì dalle 18 alle 19 a Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno.
Chi effettua il primo ordine di almeno 49 euro riceverà inoltre 10 euro di sconto con il codice 10SETTALV, promozione valida fino al 15 ottobre. L’iscrizione all’Alveare è gratuita e senza obbligo di spesa, mentre per restare aggiornati sulle vendite settimanali è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp con scritto “Broadcast Castronno” a questo numero: +39 3406698994
