Come fare la spesa di frutta, verdura e prodotti locali con l’Alveare Materia

Fare la spesa a km0 non è mai stato così semplice. Con l’Alveare Materia, i cittadini possono ordinare online frutta, verdura, formaggi, carne, pane e altre specialità locali, per poi ritirarle direttamente il giovedì a Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro. L’iniziativa nasce per mettere in contatto diretto produttori e consumatori, valorizzando i prodotti di stagione e sostenendo l’economia locale. Puoi iscriverti gratuitamente A QUESTO LINK.

Tra i protagonisti della prima vendita figurano:

– Verdure e frutta: La Vigna di Castelseprio, Agricola Rossoni di Vertemate con Minoprio, I sapori della Conta di Magenta.

– Formaggi: Casale Roccolo di Binago, Ciocca di Treviglio.

– Carni: Agriturismo Agostinelli di Cavallasca.

– Gastronomia: Casa Paza di Sesto Calende.

– Pane: Panificio Fermento di Arona.

– Conserve e cosmetici: Le Sinergie di Angera.

COME FARE LA SPESA

Guarda la vendita in corso: le vendite si aprono ogni settimana e si chiudono il martedì a mezzanotte.

Inizia a riempire il tuo cesto con prodotti locali e di stagione senza minimo d’ordine. È possibile effettuare più ordini senza costi aggiuntivi.

Conferma i tuoi ordini ed effettua il pagamento online (carta di debito, carta di credito, PayPal, Satispay…) entro il martedì alle ore 24:00.

Vieni a ritirare la spesa il giovedì dalle 18 alle 19 a Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno.

Chi effettua il primo ordine di almeno 49 euro riceverà inoltre 10 euro di sconto con il codice 10SETTALV, promozione valida fino al 15 ottobre. L’iscrizione all’Alveare è gratuita e senza obbligo di spesa, mentre per restare aggiornati sulle vendite settimanali è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp con scritto “Broadcast Castronno” a questo numero: +39 3406698994