Controlli dei Nas: chiusi a Milano e hinterland cinque locali e sequestrati 30 chili di alimenti non idonei al consumo

Nell’ambito di una mirata attività di controllo finalizzata ad accertare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e strutturali, i carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Milano hanno intensificato, nelle ultime settimane, le ispezioni presso supermercati, negozi di alimentari ed esercizi di ristorazione — sia di cucina italiana che etnica — nel capoluogo lombardo e in diversi comuni della provincia.

Complessivamente sono state effettuate 55 ispezioni, che hanno portato all’emersione di numerose irregolarità. In particolare, i militari hanno elevato 25 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 30.000 euro, principalmente legate alla mancanza di tracciabilità dei prodotti alimentari e all’omessa predisposizione delle procedure HACCP, indispensabili per garantire la corretta gestione della sicurezza alimentare.

Di particolare rilievo anche le misure adottate in collaborazione con l’Autorità sanitaria competente, che — su richiesta dei militari operanti — ha disposto la chiusura immediata di cinque esercizi commerciali. In questi locali, infatti, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, con ambienti di lavoro sporchi, attrezzature non idonee e, in alcuni casi, presenza di insetti infestanti nei locali adibiti alla preparazione o allo stoccaggio degli alimenti.

Nel corso delle operazioni, il Nas ha inoltre disposto l’immediata distruzione di circa 30 chilogrammi di prodotti alimentari — in prevalenza carni e pesce — conservati in modo non conforme alle normative di sicurezza e quindi ritenuti non idonei al consumo umano.

L’attività rientra in un più ampio piano di vigilanza volto a tutelare la salute pubblica e i consumatori, garantendo standard igienici adeguati negli esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. I controlli, fanno sapere dal N.A.S., proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio lombardo.